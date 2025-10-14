14/10/2025 17:51

【聚焦人幣】人行：中長期匯率穩定有堅實基礎，將強化預期引導、防範匯率超調風險

《經濟通通訊社14日專訊》中國人民銀行主管媒體《金融時報》今日起發布關於「十四五」期間人行工作重要成果的系列訪談。今日發布的訪談專訪了人行貨幣政策司負責人。該負責人稱，「十四五」時期中國外匯市場展現出較強韌性，人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定，為中國自主實施貨幣政策、穩定金融市場營造了有利條件。展望未來，中國宏觀經濟基本盤穩固，國際收支有望保持自主均衡，中長期匯率穩定有堅實基礎。



該負責人指出，匯率的影響因素是多元的，人行將繼續堅持市場在匯率形成中的決定性作用，保持匯率彈性，強化預期引導，防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



該負責人還表示，人行將繼續完善中國特色現代貨幣政策框架，不斷提升金融支持實體經濟高質量發展的適配性、有效性。(sl)