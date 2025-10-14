直播中 : 開市Good Morning - 港股仲有冇撈底水位？💡把握晶片股短期逃生門？新股聚水潭抽唔抽？
25,851.40
-38.08
(-0.15%)
25,844
+35
(+0.14%)
低水7
9,228.03
+5.49
(+0.06%)
6,099.60
-45.91
(-0.75%)
1,176.15億
3,907.07
+17.57
(+0.452%)
4,606.06
+12.08
(+0.263%)
13,196.79
-34.68
(-0.262%)
2,580.82
-1.62
(-0.06%)
113,983.7500
-1,182.2500
(-1.027%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.0757
歐元最佳客戶買入價
9.0199
英鎊最佳客戶買入價
10.4006
日圓最佳客戶買入價
5.1153
恒生指數
25,851.40
-38.08
(-0.15%)
期指
低水7
25,844
+35
(+0.14%)
國企指數
9,228.03
+5.49
(+0.06%)
科技指數
6,099.60
-45.91
(-0.75%)
大市成交
1,176.15億
股票
996.32億
(84.710%)
窩輪
72.51億
(6.165%)
牛熊證
107.32億
(9.124%)
即時更新：14/10/2025 10:30
可賣空股票總成交
4,466.58億
主板賣空
781.10億
(17.488%)
更新：13/10/2025 16:59
上証指數
成交：5,543.39億
3,907.07
+17.57
(+0.452%)
滬深300
4,606.06
+12.08
(+0.263%)
深証成指
13,196.79
-34.68
(-0.262%)
MSCI中國A50
2,580.82
-1.62
(-0.06%)
比特幣
資料由Binance提供
113,983.7500
-1,182.2500
(-1.027%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0757
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0199
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4006
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1153
