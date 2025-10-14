14/10/2025 08:44

【外圍經濟】亞市早盤黃金價格上漲0.5%，受利好基本面支撐

《經濟通通訊社14日專訊》周二（14日）亞洲早盤時段，黃金上漲，受利好的基本面環境支撐。現貨黃金上漲0.5%，報每盎司4131.72美元，此前曾觸及每盎司4132.04美元的盤中紀錄高點。



*分析師預計金價將繼續上升*



此外，法興銀行分析師Micheal Haigh與Ben Hoff表示，已將2026年底的金價目標，上調至每盎司5000美元。



兩名分析師表示：「由於黃金ETF資金流入勢頭持續強勁，且預計各國央行購金需求將保持穩定，我們有信心，且認為有必要更新此前的金價目標。目前來看，由於資金流入速度已超出我們最初的預期，我們預計到2026年底，金價將達到每盎司5000美元。」



美銀全球研究團隊此前亦預計，金價和銀價在2026年將進一步上行，可能分別升至每盎司5000美元和每盎司65美元。該團隊在一份研究報告中稱：「白宮非同尋常的政策框架，會繼續為黃金提供支撐。」(rc)