14/10/2025 10:18

【中東戰火】特朗普赴埃及主持和平峰會，敦促各國攜手推動加沙和平

《經濟通通訊社14日專訊》美國總統特朗普周一（13日）敦促出席加沙峰會的各國領導人，確保由美國主導的停火協議轉化為持久和平，聲稱這份協議是飽受戰爭蹂躪地區的「新起點」。



特朗普在埃及度假勝地沙姆沙伊赫表示：「今天，人們記得以來的第一次，我們迎來了一個千載難逢的機會，將舊有的紛爭與仇恨拋諸腦後，我們將攜手締造偉大且持久的和平。」



特朗普旋風式的中東之行還包括訪問以色列，增強外界對以色列與哈馬斯結束持續兩年戰爭的樂觀情緒。



不過，這項剛達成的停火協議依然脆弱，許多關鍵細節仍待敲定。特朗普表示，食物和援助已開始運往飽受戰火摧殘的加沙。特朗普補充說，許多富裕國家已承諾提供重建資金，但並未點名。



這場峰會吸引來自歐洲和中東的數十名領導人出席，包括埃及總統塞西、法國總統馬克龍、德國總理默茨、意大利總理梅洛尼、英國首相施紀賢、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯等。(rc)