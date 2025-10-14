25,837.64
-51.84
(-0.20%)
25,831
+22
(+0.09%)
低水7
9,229.08
+6.54
(+0.07%)
6,065.61
-79.90
(-1.30%)
1,887.61億
3,897.56
+8.06
(+0.207%)
4,590.64
-3.34
(-0.073%)
13,096.03
-135.44
(-1.024%)
2,572.98
-9.46
(-0.37%)
113,495.4600
-1,670.5400
(-1.451%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.0650
歐元最佳客戶買入價
9.0191
英鎊最佳客戶買入價
10.3956
日圓最佳客戶買入價
5.1154
恒生指數
25,837.64
-51.84
(-0.20%)
期指
低水7
25,831
+22
(+0.09%)
國企指數
9,229.08
+6.54
(+0.07%)
科技指數
6,065.61
-79.90
(-1.30%)
大市成交
1,887.61億
股票
1,661.41億
(88.016%)
窩輪
108.15億
(5.729%)
牛熊證
118.06億
(6.254%)
即時更新：14/10/2025 12:02
可賣空股票總成交
4,466.58億
主板賣空
781.10億
(17.488%)
更新：13/10/2025 16:59
上証指數
成交：7,838.80億
3,897.56
+8.06
(+0.207%)
滬深300
4,590.64
-3.34
(-0.073%)
深証成指
13,096.03
-135.44
(-1.024%)
MSCI中國A50
2,572.98
-9.46
(-0.37%)
比特幣
資料由Binance提供
113,495.4600
-1,670.5400
(-1.451%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0650
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0191
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3956
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1154
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
股票
ETF
定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.56%
1個月
3.50%
3個月
3.57%
更新：14/10/2025 11:15
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
113,495.46
-1,670.54
-1.451%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,154.4500
-86.4100
-2.038%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.5800
-0.0200
-3.333%
更新：14/10/2025 12:00
最新重要數據
印度-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.54%
公佈日期
13/10/2025 18:30
俄羅斯-消費者物價指數(年率)
公佈值
7.98%
公佈日期
11/10/2025 00:00
加拿大-失業率
公佈值
7.10%
公佈日期
10/10/2025 20:30
