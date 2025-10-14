14/10/2025 11:10

【外圍經濟】澳洲央行9月會議紀要：月度CPI數據及就業持穩，支持按兵不動

《經濟通通訊社14日專訊》澳洲儲備銀行9月政策會議紀要顯示，在勞動市場略偏緊的情況下，通脹上升風險是央行上月決定維持利率不變的主要原因。



央行在9月末的政策會議上維持利率在3.6厘不變。會議紀要顯示，CPI漲幅連續兩個月加快，可能導致通脹率高於央行的預測。央行表示，雖然月度CPI數據並不反映全貌，而且波動較大，但住房和市場服務的價格表明，第三季通脹率可能超過預期。



澳洲央行稱，通脹可能高於預期，且勞動力市場狀況基本穩定，如果持續下去，可能意味著央行關於總需求與潛在供給平衡的假設存在偏差。



會議紀要顯示，央行決策者對於寬鬆周期持審慎立場。至今為止，澳洲央行已成功引導經濟實現軟著陸，CPI通脹率處於央行2-3%的目標範圍內，失業率處於略高於4%的歷史低點。(rc)