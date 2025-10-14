14/10/2025 14:29

【比特幣】巨鯨做空震驚加密市場，神秘操盤手聲稱「不識特朗普」

《經濟通通訊社14日專訊》由於特朗普上周五（10日）突然將對華關稅戰升溫，美股市場暴跌，加密貨幣更是經歷了一輪血洗。在眾多投資者措手不及之際，一名「巨鯨」級別的投資者卻提前在白宮宣布前半小時，透過沽空比特幣獲利1.6億美元。



行業觀察家Eye周日（12日）發布一些數據，力證該巨鯨操盤手是已倒閉加密交易所BitForex的前CEO Garrett Jin，並暗示其中可能存在內幕交易。



事件甚至驚動幣安創辦人趙長鵬也加入起底神秘投資者行列，表示不確定是否是Jin做空了比特幣，希望有人可以核實此事。



*Jin承認與巨鯨帳戶有關*



Jin隨後表示，趙長鵬侵犯了他的私隱。他澄清指出，與特朗普家族或特朗普二兒子小特朗普沒有任何關係，他的交易不存在內幕資訊。沽空比特幣的投資帳戶確實與他有關，但其中資金來自於他的客戶，他負責為客戶提供建議。(rc)