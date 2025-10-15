15/10/2025 07:52

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

2025年10月14日美國道指逆市升202.88點至46270.46點，受摩根大通等金融股季績優於預期推動，但納指因科技股下跌及特朗普威脅對華貿易禁運收跌172.91點，現貨黃金創歷史新高4179美元。



事實要點：

▷ 道指升202.88點收46270.46（漲幅0.44%）

▷ 納指跌172.91點收22521.70（跌幅0.76%）

▷ 現貨黃金創歷史高點4179美元/盎司（紐約期金報4163）

▷ 摩根大通、高盛、富國銀行季績優於預期

▷ 紐約期油跌1.7%至58.04美元/桶

《經濟通通訊社１５日專訊》美國周二（14日）新出爐的企業季績傳來喜訊，帶動道指逆市造好；然而科技股持續受壓，加上總統特朗普就貿易問題再度發表強硬言論，為市場前景添上陰霾，拖累納指及標指雙雙收跌。道指收市升202.88點，或0.44%，報46270.46點；標普500指數跌10.41點，或0.16%，報6644.31點；納指跌172.91點，或0.76%，報22521.70點。美股業績公布期正式揭開序幕，多間金融企業的業績為市場帶來驚喜。摩根大通(US.JPM)、高盛(US.GS)及富國銀行(US.WFC)等金融巨企盈利均勝預期，加上健康護理龍頭強生(US.JNJ)業績穩健，刺激資金流入傳統經濟及價值型股票，成為道指逆市向上的主要動力。不過，之前強勢的AI概念股未能止跌。英偉達(US.NVDA)與甲骨文(US.ORCL)日內分別下跌4.4%及2.9%，導致以科技股為主的納指承壓。標指早段雖一度跟隨道指向上，但在科技股拖累及午後消息影響下，最終回吐全日升幅轉而收跌。市場氣氛在尾盤轉趨審慎，因總統特朗普再度就貿易問題發表言論，稱中國不採購美國大豆屬經濟敵對行為，更威脅考慮對食用油實施禁運。言論一出，市場對貿易前景的憂慮重燃，主要股指應聲從全日高位回落。*黃金突破每盎司4150美元*國際現貨黃金價格於日內強勢上揚，突破每盎司4150美元的關口，盤中更一度觸及4179美元，再創歷史新高。紐約期金價格亦同步升0.7%，報每盎司4163美元。美匯指數周二(14日)於99點關口上方窄幅徘徊，日內報99.03，微跌0.22%。美元兌日圓匯價曾一度跌至151.6，日內報151.66，下跌約0.4%。歐元兌美元走勢反覆偏軟，曾觸及1.1542的低位，亦一度反彈至1.1615的水平。日內匯價報1.1607，微升0.3%。紐約期油價格跌至每桶59美元以下，而布蘭特期油亦同步走低。​紐約期油報每桶58.04美元，下跌1.7%。布蘭特期油則報每桶62.13美元，下跌1.8%。​(kk)