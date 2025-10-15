15/10/2025 09:06

Freeport-McMoRan擬放棄銅礦銷售加工費精煉費定價基準

《經濟通通訊社15日專訊》據外電報道，美國銅礦商Freeport-McMoRan(US.FXC)計劃在2026年的供應合約中放棄全球銅礦銷售的基準定價體系，以保障冶煉廠的盈利能力。長期以來，市場一直依賴固定的基準價格來設定銅精礦的銷售價格，但2025年，受供應中斷、冶煉廠擴建及交易商額外買盤的影響，加工費和精煉費(TC/RC)基準價已跌至歷史低點。公司銷售及市場營銷高級副總裁Javier Targhetta指出，過去35年未曾見過如此情況，並表示公司不滿客戶因此而虧損。



由於預計2026年基準費用即冶煉費用加入成本可能出現負數，公司擬選擇不再按基準價格訂價，而是通過個別供應協議來更好地保護冶煉廠的利潤。整體而言，銅市正經歷從傳統基準定價向更靈活的個別協議轉變的趨勢。Freeport-McMoRan放棄TCRC定價，對中國銅業短期可能產生不利影響。企業需要重新尋求上游原料供應，並承受冶煉盈利波動的風險。規模以上企業或海外較成熟的項目，包括江西銅等可能具有較好的生存條件。整體市場供應的不穩定性將支撐銅價的上行。(dc)