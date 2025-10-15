25,749.68
+308.33
(+1.21%)
25,776
+260
(+1.02%)
高水26
9,180.36
+101.20
(+1.11%)
5,992.88
+69.62
(+1.18%)
1,586.05億
3,869.25
+4.02
(+0.104%)
4,537.73
-1.33
(-0.029%)
12,895.25
+0.14
(+0.001%)
2,549.42
+13.56
(+0.53%)
112,128.6700
-899.4600
(-0.796%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0929
澳元最佳客戶買入價
5.0722
歐元最佳客戶買入價
9.0553
英鎊最佳客戶買入價
10.3997
日圓最佳客戶買入價
5.1590
恒生指數
25,749.68
+308.33
(+1.21%)
期指
高水26
25,776
+260
(+1.02%)
國企指數
9,180.36
+101.20
(+1.11%)
科技指數
5,992.88
+69.62
(+1.18%)
大市成交
1,586.05億
股票
1,372.61億
(86.543%)
窩輪
96.96億
(6.113%)
牛熊證
116.47億
(7.344%)
即時更新：15/10/2025 12:36
可賣空股票總成交
3,611.00億
主板賣空
631.71億
(17.494%)
更新：14/10/2025 16:59
上証指數
成交：5,979.91億
3,869.25
+4.02
(+0.104%)
滬深300
4,537.73
-1.33
(-0.029%)
深証成指
12,895.25
+0.14
(+0.001%)
MSCI中國A50
2,549.42
+13.56
(+0.53%)
比特幣
資料由Binance提供
112,128.6700
-899.4600
(-0.796%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0929
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0722
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0553
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3997
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1590
