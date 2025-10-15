15/10/2025 08:01

【外圍經濟】加沙停火暫未能消除避險情緒，現貨金價升穿4150美元大關

《經濟通通訊社15日專訊》國際現貨黃金價格於日內強勢上揚，突破每盎司4150美元的關口，盤中更一度觸及4179美元，再創歷史新高。與此同時，紐約期金價格亦同步升0.7%，報每盎司4163美元。



雖然加沙本周實現首階段停火，但市場對美國政策，特別是貿易政策不確定性的憂慮，促使避險資金大量湧入貴金屬市場。



美國總統特朗普早前宣布計劃對中國進口商品加徵關稅，被視為引發此輪升勢的導火線之一。此外，美國經濟數據顯露疲態以及政府停擺導致經濟數據延遲公布，亦增加了市場對經濟前景的疑慮。



全球多國央行在短暫停頓後，自今年第三季起恢復大規模購入黃金，作為儲備資產以對沖風險，為金價提供了強力的基本面支撐。(kk)