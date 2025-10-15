15/10/2025 09:38

【外圍經濟】IMF上調全球增長預測，惟警告中美貿易戰重燃成重大風險

《經濟通通訊社15日專訊》國際貨幣基金組織(IMF)發表最新《世界經濟展望》報告，鑑於關稅衝擊及金融狀況較預期溫和，該組織上調了2025年的全球經濟增長預測。然而，報告同時警告，美國總統特朗普威脅重啟中美貿易戰，可能對全球產出構成重大下行風險。​



報告預測，今年全球實際GDP增長率為3.2%，高於7月估計的3%及4月時預測的2.8%。與此同時，IMF維持對2026年的增長預測於3.1%不變。​



儘管前景有所改善，報告強調風險仍偏向下行。特朗普威脅對所有中國進口商品加徵100%的關稅，一旦落實，將對全球經濟構成重大風險。關稅戰再度升級，恐將顯著削弱增長預測，並拖累投資與消費意欲。(kk)