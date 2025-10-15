15/10/2025 13:19

【外圍經濟】美國小企信心三個月以來首度下跌

《經濟通通訊社15日專訊》根據美國全國獨立企業聯合會(NFIB)公布的數據，美國小企業信心在9月份出現三個月以來的首次下滑，主要由於企業對未來經營環境的悲觀情緒加劇，同時通脹及供應鏈問題亦帶來持續挑戰。​



NFIB的小企業樂觀指數在9月份下跌2點至98.8，不僅是三個月來的首次回落，也低於市場預期的100.5。報告中的不確定性指數更從8月份急升7點至100，創下51年歷史中的第四高水平，反映小企業東主對前景的疑慮正在升溫。​



報告顯示，通脹壓力顯著升溫。表示已調升平均售價的企業淨比例上升3個百分點至24%。同時，計劃在未來三個月加價的企業淨比例則按月上升5個百分點至31%。將通脹列為經營上最重要單一問題的企業佔比為14%，較上月增加3個百分點。​(jc)