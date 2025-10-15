直播中 : hot talk 1點鐘 - 美國CPI數據會如何左右議息會議決策？🔎 美股已消化中美貿易戰消息影響？📊 拆解內地CPI數據
直播中 : hot talk 1點鐘 - 美國CPI數據會如何左右議息會議決策？🔎 美股已消化中美貿易戰消息影響？📊 拆解內地CPI數據
25,872.93
+431.58
(+1.70%)
25,892
+376
(+1.47%)
高水19
9,234.40
+155.24
(+1.71%)
6,053.77
+130.51
(+2.20%)
2,124.84億
3,895.68
+30.45
(+0.788%)
4,585.76
+46.70
(+1.029%)
13,060.74
+165.63
(+1.284%)
2,583.37
+47.51
(+1.87%)
112,371.9400
-656.1900
(-0.581%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0929
澳元最佳客戶買入價
5.0780
歐元最佳客戶買入價
9.0580
英鎊最佳客戶買入價
10.4019
日圓最佳客戶買入價
5.1574
恒生指數
25,872.93
+431.58
(+1.70%)
期指
高水19
25,892
+376
(+1.47%)
國企指數
9,234.40
+155.24
(+1.71%)
科技指數
6,053.77
+130.51
(+2.20%)
大市成交
2,124.84億
股票
1,894.99億
(89.183%)
窩輪
107.66億
(5.067%)
牛熊證
122.19億
(5.750%)
即時更新：15/10/2025 14:08
可賣空股票總成交
1,335.16億
主板賣空
204.89億
(15.346%)
半日數據，更新：15/10/2025 12:40
上証指數
成交：7,843.19億
3,895.68
+30.45
(+0.788%)
滬深300
4,585.76
+46.70
(+1.029%)
深証成指
13,060.74
+165.63
(+1.284%)
MSCI中國A50
2,583.37
+47.51
(+1.87%)
比特幣
資料由Binance提供
112,371.9400
-656.1900
(-0.581%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0929
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0780
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0580
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4019
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1574
台灣天災 │ 樺加沙襲台釀花蓮洪災:18人罹難，鏟泥車老闆救...
醫學通識 健康解「迷」

台灣天災 │ 樺加沙襲台釀花蓮洪災:18人罹難，鏟泥車老闆救...
政經專訪

【一本萬利】兩「燃料」續推動港股，買銀債外高息之選還有… #林本利（繁體字幕）
高市早苗勝選與反建制勢力冒升
世事政情 威少看世界

高市早苗勝選與反建制勢力冒升
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,189.0100
+27.5700
+0.663%
XAG 白銀現貨
52.3642
+0.4240
+0.816%
更新：15/10/2025 14:05
最新重要數據
德國-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.40%
公佈日期
14/10/2025 14:00
英國-失業率
公佈值
4.40%
公佈日期
14/10/2025 14:00
新加坡-國內生產總值(年率)
公佈值
2.90%
公佈日期
14/10/2025 08:00
