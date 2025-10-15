25,713.43
+272.08
(+1.07%)
25,752
+236
(+0.92%)
高水39
9,173.74
+94.58
(+1.04%)
5,988.76
+65.50
(+1.11%)
1,340.76億
3,866.46
+1.23
(+0.032%)
4,535.53
-3.53
(-0.078%)
12,876.08
-19.03
(-0.148%)
2,545.33
+9.47
(+0.37%)
112,813.1400
-214.9900
(-0.190%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0929
澳元最佳客戶買入價
5.0730
歐元最佳客戶買入價
9.0553
英鎊最佳客戶買入價
10.3990
日圓最佳客戶買入價
5.1595
恒生指數
25,713.43
+272.08
(+1.07%)
期指
高水39
25,752
+236
(+0.92%)
國企指數
9,173.74
+94.58
(+1.04%)
科技指數
5,988.76
+65.50
(+1.11%)
大市成交
1,340.76億
股票
1,144.00億
(85.325%)
窩輪
85.84億
(6.402%)
牛熊證
110.92億
(8.273%)
即時更新：15/10/2025 11:05
可賣空股票總成交
3,611.00億
主板賣空
631.71億
(17.494%)
更新：14/10/2025 16:59
上証指數
成交：5,483.22億
3,866.46
+1.23
(+0.032%)
滬深300
4,535.53
-3.53
(-0.078%)
深証成指
12,876.08
-19.03
(-0.148%)
MSCI中國A50
2,545.33
+9.47
(+0.37%)
比特幣
資料由Binance提供
112,813.1400
-214.9900
(-0.190%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0929
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0730
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0553
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3990
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1595
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
美元匯率-最大跌幅
KRW 美元/南韓圜
1,422.4100
-7.0200
-0.491%
JPY 美元/日圓
151.0390
-0.6630
-0.437%
SEK 美元/瑞典克朗
9.5066
-0.0336
-0.352%
更新：15/10/2025 11:00
最新
人氣
