15/10/2025 09:21

據報蘋果計劃在生產智能家居新設備，降低對中國依賴

《經濟通通訊社15日專訊》據《彭博》報道指，蘋果公司正準備擴大其於越南的製造業務，藉此進軍智能家居產品市場的同時，繼續降低對中國製造的依賴。



消息指，蘋果計畫明年推出一系列智能家居新設備，包括家用保安攝錄機，智能家居顯示屏。此外，蘋果的桌面型機器人預計2027年推出。



報道又指，蘋果正與比亞迪(01211)合作。比亞迪將負責產品的最終組裝、測試和包裝。知情人士透露，蘋果計畫與比亞迪在越南擴大iPad的生產。



報道稱，這標志蘋果在新產品策略上的重大轉變。蘋果通常會先在中國生產新設備，然後再在其他國家擴產或轉移生產。目前蘋果已在越南生產部分iPad、AirPods、Apple Watch、Mac電腦以及舊款HomePod。(ul)