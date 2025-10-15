直播中 : 開市Good Morning - 鮑威爾預示將停止縮表 對美國經濟前景有何啟示？
25,710.82
+269.47
(+1.06%)
25,744
+228
(+0.89%)
高水33
9,176.66
+97.50
(+1.07%)
5,990.57
+67.31
(+1.14%)
155.46億
3,869.18
+3.95
(+0.102%)
4,547.60
+8.54
(+0.188%)
12,913.76
+18.65
(+0.145%)
2,543.22
+7.36
(+0.29%)
112,398.3700
-629.7600
(-0.557%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0911
澳元最佳客戶買入價
5.0600
歐元最佳客戶買入價
9.0444
英鎊最佳客戶買入價
10.3769
日圓最佳客戶買入價
5.1347
金價勢如破竹
財智 陶冬天下

金價勢如破竹
開市Good Morning

滙控擬溢價三成私有化恒生！港股呢輪調整未完？新股雲迹、軒竹生物抽唔抽？

外匯黃金
