15/10/2025 08:30

2025年10月14日美股分化，道指升0.44%至46270.46點，納指跌0.76%；鮑威爾稱聯儲局數月內或停止縮表，特朗普威脅禁中國食用油；中國央行開展6000億元逆回購；加密貨幣市值24小時蒸發逾1500億美元。



事實要點：

▷ 道指升202.88點收46270.46點，納指跌172.91點收22521.7點

▷ 加密貨幣市值24小時蒸發逾1500億美元（比特幣跌4.89%至110159美元）

▷ 中國央行開展6000億元6個月逆回購操作

▷ 美調查288萬輛配備FSD系統的特斯拉汽車

▷ 美國小企業信心9月現三個月來首降（NFIB數據）

2025年10月15日【要聞盤點】1、美股周二(14日)表現分化，新出爐的企業季績傳來喜訊，帶動道指逆市造好；然而科技股持續受壓，加上總統特朗普就貿易問題再度發表強硬言論，為市場前景添上陰霾，拖累納指及標指雙雙收跌。道指收市升202.88點，或0.44%，報46270.46點；標普500指數跌10.41點，或0.16%，報6644.31點；納指跌172.91點，或0.76%，報22521.7點。中國金龍指數跌162點。日經期貨截至上午7時58分升125點。2、美國聯儲局主席鮑威爾周二在全美商業經濟協會(NABE)的年會上發表演說，他表示聯儲局可能在未來數月停止縮減資產負債表；另一方面，他雖未對未來利率路徑提供明確指引，但重申勞動市場的下行風險，是9月份減息的合理理據，言論被市場解讀為對未來進一步放寬政策持開放態度。3、美國聯儲局主席鮑威爾周二在全美商業經濟協會(NABE)的年會上發表演說，他表示聯儲局可能在未來數月停止縮減資產負債表；另一方面，他雖未對未來利率路徑提供明確指引，但重申勞動市場的下行風險，是9月份減息的合理理據，言論被市場解讀為對未來進一步放寬政策持開放態度。4、根據美國全國獨立企業聯合會(NFIB)公布的數據，美國小企業信心在9月份出現三個月以來的首次下滑，主要由於企業對未來經營環境的悲觀情緒加劇，同時通脹及供應鏈問題亦帶來持續挑戰。5、美國總統特朗普威脅稱，可能對進口至美國的中國食用油實施禁運，以報復中國停止購買美國大豆的行為。6、隨著全球供應鏈重整，內地企業「拼船出海」需求強勁。香港特區政府今日召開首次內地企業出海專班督導會議，渣打銀行作為出海專班成員機構之一，將支持香港發揮「超級聯繫人」角色，協助內企以香港為跳板開拓新貿易走廊。7、美國財長貝桑稱，陷入經濟困境的中國針對稀土及礦產實施出口管制，是意圖「將所有國家拖下水」。與此同時，澳洲正加速推動與美國達成關鍵礦產協議，計劃向美方開放其礦產儲備，以應對中國收緊稀土出口的局勢。8、美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)宣布，將對約288萬輛配備「全自動駕駛」(FSD)系統的特斯拉(US.TSLA)汽車展開安全調查。9、金價升穿每盎司4100美元水平，再創新高，受到減息預期帶動，加上中美貿易局勢不明朗，資金流入金市避險。10、加密貨幣再遭拋售，比特幣曾下滑4.89%，低見110159美元，以太幣更插水9.27%至3893美元，據CoinGecko數字顯示，加密貨幣市場於24個小時內蒸發逾1500億美元市值。相關股份受壓，Circle及Coinbase股價分別跌2.2%和4.4%。11、沃爾瑪(US.WMT)宣布，與人工智能公司OpenAI達成重大合作夥伴關係，未來消費者將能直接在ChatGPT聊天機械人程式中購物。12、中國人民銀行發布公告，將於2025年10月15日以固定數量、利率招標、多重價位中標方式，開展6000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月（182天）。【焦點股】息口敏感股：融創中國(01918)、南方航空(01055)、新鴻基地產(00016)- 美聯儲主席鮑威爾暗示支持進一步降息，並可能在未來數月停止縮減資產負債表（QT）晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、英諾賽科(02577)- 安世半導體遭荷蘭政府接管後，中國對安世中國及其分包商實施出口管制內需板塊：潤啤(00291)、百勝中國(09987)、海底撈(06862)- 國務院總理李強強調，要持續用力擴大內需，不斷形成擴內需的新增長點- 今日將公布內地9月通脹數據，市場預期居民消費價格和工業生產者出廠價格同比跌幅料收窄京東(09618)、廣汽(02238)、寧德時代(03750)- 聯合推出新車，將於11月9日正式發布電池板塊：寧德時代(03750)、比亞迪(01211)、贛鋒鋰業(01772)- 9月中國動力及其他電池銷量達146.5GWh，同比增長42.2%比特ETF：FA南方比特幣(03066)、FA三星比特幣(03135)- 比特幣一度下滑4.89%，低見110159美元；以太幣急跌9.27%，報3893美元萬科企業(02202)- 內媒報導，萬科原總裁、CEO祝九勝已被採取刑事強制措施融創中國(01918)- 境外債務重組計劃獲98%投票的計劃債權人批准華潤置地(01109)- 9月合約銷售金額同比增長4.2%中國建材(03323)- 預告盈喜料首九個月虧轉盈賺29.5億人幣山東黃金(01787)- 預計首三季淨利潤最高達41億元人民幣，同比增長99%重慶鋼鐵(01053)- 預計首三季虧損收窄至最多2.3億元人民幣港鐵(00066)- 行政總裁金澤培將於明年起轉任主席，任期三年；現任主席歐陽伯權將於年底退任快手(01024)- 本月首次回購，斥資9841萬元回購逾131萬股軒竹生物(02575)- 超購4907倍，一手分配率1%，暗盤升1.7倍【油金報價】紐約期油無漲跌，報每桶58.70美元布倫特期油下跌1.64%，報每桶62.28美元黃金現貨上漲0.53%，報每盎司4164.16美元紐約期金上漲0.46%，報每盎司4182.37美元