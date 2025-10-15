15/10/2025 16:42

【ＡＩ】百度蒸汽機升級AI長視頻實時交互生成，支持中斷改寫等

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》百度宣布，頻生成模型百度蒸汽機（文心專精）再次升級。該模型突破傳統AI視頻生成10秒左右的時長限制，行業首次實現AI長視頻實時交互生成，用戶只需上傳單張圖片與一段提示詞即可啟動視頻生成流程，並能實時預覽模型推理全部內容。在生成過程中，用戶可隨時暫停、或在任意節點修改提示詞，實現對視頻劇情、畫面、轉場的實時控制，全程干預。



百度文心助手提供長視頻生成玩法。輸入一段話，即可創作一部3分鐘的故事大片。從情節設計、角色塑造，到場景搭建、鏡頭運鏡、聲音配樂，全流程AI自動搞定。同時，文心助手還集成「一句話寫歌」「MV制作」「名場面模仿秀」等創作功能，以及超30種特效玩法模板，後續還將上線音樂數字人分身功能，覆蓋從圖片處理到視頻制作的多元創作需求。