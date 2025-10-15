25,941.14
+499.79
(+1.96%)
25,948
+432
(+1.69%)
高水7
9,261.38
+182.22
(+2.01%)
6,082.12
+158.86
(+2.68%)
2,816.43億
3,912.21
+46.98
(+1.215%)
4,606.29
+67.23
(+1.481%)
13,118.75
+223.64
(+1.734%)
2,592.76
+56.90
(+2.24%)
112,434.8900
-593.2400
(-0.525%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0929
澳元最佳客戶買入價
5.0790
歐元最佳客戶買入價
9.0572
英鎊最佳客戶買入價
10.4042
日圓最佳客戶買入價
5.1600
恒生指數
25,941.14
+499.79
(+1.96%)
期指
高水7
25,948
+432
(+1.69%)
國企指數
9,261.38
+182.22
(+2.01%)
科技指數
6,082.12
+158.86
(+2.68%)
大市成交
2,816.43億
股票
2,571.39億
(91.299%)
窩輪
117.10億
(4.158%)
牛熊證
127.95億
(4.543%)
即時更新：15/10/2025 15:40
可賣空股票總成交
1,335.16億
主板賣空
204.89億
(15.346%)
半日數據，更新：15/10/2025 12:40
上証指數
成交：9,615.52億
3,912.21
+46.98
(+1.215%)
滬深300
4,606.29
+67.23
(+1.481%)
深証成指
13,118.75
+223.64
(+1.734%)
MSCI中國A50
2,592.76
+56.90
(+2.24%)
比特幣
資料由Binance提供
112,434.8900
-593.2400
(-0.525%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0929
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0790
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0572
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4042
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1600
03
九月
尖沙咀商務印書館｜撥個輪 — 香港電話珍藏展 尖沙咀商務印書館｜撥個輪 — 香港電話珍藏展
展覽 文化藝術
尖沙咀商務印書館｜撥個輪 — 香港電話珍藏展
推介度：
03/09/2025 - 09/11/2025
免費
24
一月
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG 啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG
音樂會
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR IN HONG ONG
推介度：
24/01/2026 - 25/01/2026
