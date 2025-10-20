15/10/2025 15:12

【關稅戰】運輸及物流局：無計劃向個別國家船舶徵收特別港務費

《經濟通通訊社15日專訊》中美昨日起互相向對方船隻徵收港口服務費。運輸及物流局表示，特區政府目前並無計劃就個別國家擁有或營運的船舶，或特定船旗籍的船舶徵收特別港務費。在一國兩制下，香港按照《基本法》繼續為單獨關稅區，並保持自由港地位，不徵收任何關稅。



運輸及物流局回覆傳媒查詢時表示，就美國實施針對中國，包括港澳企業擁有或營運的船舶，徵收使用美國港口的所謂「港口費」，措施明顯具歧視性，肆意分化國際航運社區，破壞國際團結合作氣氛。當局高度關注措施對香港航運業的影響並與業界保持緊密溝通，以評估情況和做好應對。特區政府會繼續依託國家作為堅強後盾，全力支持提升業界應對複雜外圍環境的韌性，支援香港航運企業應對挑戰。



該局指，特區政府堅定支持自由貿易，並致力維持香港港口作為國家唯一境外港口的獨特優勢，繼續在複雜的國際環境中持續發揮不可替代作用。(bi)