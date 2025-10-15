15/10/2025 16:44

東亞銀行(00023)參與金管局GenA.I.沙盒第二期項目

《經濟通通訊社15日專訊》東亞銀行(00023)宣布，參與由金管局與香港數碼港管理有限公司聯合推出的生成式人工智能(GenA.I.)沙盒的第二期項目。



通過GenA.I. 沙盒，東亞銀行將與IT諮詢與解決方案服務供應商華欽科技集團(CLPS)合作進行概念驗證（Proof-of-Concept），以優化工作流程、提升效率並積極管理風險。



此概念驗證將重點結合GenA.I. 及機器人流程自動化(RPA)，打造一個強大的「Nibot AI」代理工具。「Nibot」的設計適用於技術人員（RPA開發人員）和非技術人員（終端用戶），確保在銀行內部的無縫應用。這個多功能的工具能大幅推廣RPA的普及性，讓用戶可以自主構思並構建自動化流程。



東亞銀行金融科技發展部主管彭善康表示，透過金融科技合作平台BEAST，結合了東亞銀行的業務專長與CLPS的技術優勢，來開發能提升銀行營運效率的AI驅動工具。是次合作有望為行業樹立新標準，推動銀行的數碼化進程，於金融創新領域上維持領先地位。(bi)



