15/10/2025 17:05

MONGOL MINING(00975)第三季原礦煤總開採量按年減少16%，料第四季內BKH礦場實現額定黃金產能

《經濟通通訊社15日專訊》MONGOL MINING(00975)公布，於今年第三季，附屬ER及KEX合共售出230.3萬噸洗選焦煤產品，按季增長32%，按年增長13%。



期內，集團UHG及BN礦場原礦煤總開採量360.4萬噸，分別按季增長5%及按年減少16%。集團合共加工375.4萬噸焦煤原煤以生產出210.3萬噸洗選焦煤產品，按季減少3%，按年增長9%。



黃金及金屬營運方面，第三季度成功完成施工及調試後，BKH礦場有望於今年第四季內實現額定產能。黃金加工廠的年裝機產能可以加工65萬噸礦石，根據2023年完成的最新可行性研究有望每年出產最多約85000盎司黃金。(rh)