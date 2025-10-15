15/10/2025 11:32
《港元利率》港元拆息全線向下，一個月拆息報3.42厘
《經濟通通訊社15日專訊》港元拆息全線向下，而與樓按相關的一個月拆息報3.42417厘，跌8.006基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.53066厘，跌4.16基點。
隔夜息報3.34476厘，跌21.917基點；一周拆息跌11.345基點，報3.37232厘，兩周則跌7.148基點，報3.41429厘。長息方面，六個月拆息跌3.714基點，報3.4厘，一年期則跌4.286基點，報3.3225厘。
港元匯價今日在7.7762-7.7721之間上落，最新報7.7759。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報3.34476厘，跌21.917基點；一周拆息跌11.345基點，報3.37232厘，兩周則跌7.148基點，報3.41429厘。長息方面，六個月拆息跌3.714基點，報3.4厘，一年期則跌4.286基點，報3.3225厘。
港元匯價今日在7.7762-7.7721之間上落，最新報7.7759。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.34476
|-21.917
|一周
|3.37232
|-11.345
|兩周
|3.41429
|-7.148
|一個月
|3.42417
|-8.006
|兩個月
|3.4381
|-7.654
|三個月
|3.53066
|-4.16
|六個月
|3.4
|-3.714
|一年
|3.3225
|-4.286
資料來源：香港銀行公會