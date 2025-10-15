15/10/2025 10:55

《真知灼見－溫灼培》美匯料漸遠離100指數點位置

《真知灼見》回顧自9月中旬以來美匯的反彈，並非因為美國經濟強勁而推升美元，相反，面對美國聯儲局可能減息和美國政府停擺等因素困擾，美元的前景實際上是相當不利的。然而，由於美元的主要競爭對手，如歐元和日圓等貨幣的表現更為疲弱，這才使得美匯上升，一度於上周高見99.56指數點水平（根據《路透社》數字）。但進入本周後，這一切又似乎出現了轉變。



首先，中美之間的摩擦似乎有擴大之勢。自昨天（14日）起，中美雙方對停泊在各自港口的對方船舶互徵港口費。如果摩擦繼續升級，可能會同時損害中美兩國的經濟，並對整體美元走勢造成不利影響。另外，擔心美國經濟有下行風險，聯儲局主席鮑威爾昨晚指該局在未來數月內或停止縮表，意味聯儲局又轉向更加寬鬆的貨幣政策。



*法國政治轉穩利歐元*



再回顧歐洲，上周五（10日），法國總統馬克龍重新任命本應已請辭的法國總理勒科爾尼，讓他再次擔任總理。市場一直擔心其他政黨可能會對新政府提出不信任動議，從而導致法國政府無法正常運作，然而，昨天法國社會黨已表明不會支持不信任動議，這使得法國政壇有望穩定下來。作為歐元區第二大經濟體，法國政壇穩定有助穩定歐元匯價，相信這正是推低美元的第二個因素。



最後回觀日本，首相大熱、自民黨黨魁高市早苗原本被認為有望成為日本首相，但上周五公明黨突然宣布終止與自民黨的共同執政，失去公明黨的支持，使高市能否成為首相存在懸念。高市的經濟政策傾向於寬鬆的貨幣及財政政策，若她無法上台，可能會改變當前日圓的弱勢局面。而隨著月底聯儲局減息，更可能為日圓帶來支持。



*美匯波幅料重返97至99*



由於之前支撐美元的因素逐漸轉變，需警惕美匯指數可能會出現回落。事實上，自6月以來，美匯基本上在96至100的較大範圍內波動，而較窄的範圍則為97至99。基於目前美匯指數在上述範圍的較高位置，預計美匯短期內跌回98以下的機會較大。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。