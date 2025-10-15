15/10/2025 10:20

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

新加坡銀行預測2025年10月及12月各降息25基點，2026年5月前暫停，APEC峰會前市場波動高企，中期看好中港股市及離岸中國股，重申槓鈴策略配置高息股與AI等增長股。



事實要點：

▷ 聯儲局2025年10月及12月各降息25基點（2026年5月前暫停）

▷ 槓鈴策略含高息股（緩衝波動）及AI/政策受惠股（聚焦增長）

▷ 香港上市互聯網及平台企業為中國AI風向標（優於美國同業）

▷ APEC峰會前（2025年10月底）市場波動性或持續高企

《環富通基金頻道15日專訊》新加坡銀行中國股票策略師霍慧敏指，中美貿易緊張關係再度升溫出乎市場意料，此前市場普遍預期美國總統特朗普與中國國家主席習近平或會在即將舉行的亞太經合組織(APEC)峰會上會晤。*APEC峰會前市場或續波動，重申槓鈴策略部署*在2025年10月底APEC峰會舉行前夕，市場波動性或會持續高企。鑑於企業盈利趨向穩定、股本回報率改善，以及聯儲局的減息周期料將利好中國內地及香港股市，對中期前景維持正面看法，並繼續看好可受惠於聯儲局寬鬆周期的離岸中國股市。預測聯儲局將於今年10月及12月各減息25個基點，惟隨後可能於2026年暫停減息，直至主席鮑威爾任期於2026年5月屆滿為止。新加坡銀行重申槓鈴策略部署：一方面配置優質高息股，以在漫長且反覆的貿易談判過程中緩衝市場波動；另一方面精選增長股，聚焦人工智能(AI)投資主題、政策受惠板塊，以及中期業績後前景向好的投資主題。當中，繼續看好互聯網及平台企業，這類公司乃中國AI發展的風向標。在市場波動加劇之際，遊戲、媒體及娛樂等個別垂直領域普遍展現更佳防守韌性。繼續偏好在香港上市的互聯網與平台公司，而非在美國上市的同業。儘管近期貿易爭端略有緩和，但考慮到美國TikTok禁令、美方潛在對華投資限制措施，以及可變利益實體(VIE)結構與美國預託證券(ADR)上市等議題，預期中美緊張關係仍將持續。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。