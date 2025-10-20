15/10/2025 15:17

《環富通基金頻道15日專訊》景順中國內地及香港地區首席投資總監馬磊指，上周五（10日）美國宣布可能對中國進口商品徵收100%關稅，並將於2025年11月1日生效，美國聲稱此舉是回應中國新公布的出口管制措施。美國總統特朗普與副總統彭斯表示願意對話，暗示此公告可能是更廣泛談判策略的一部分。中國商務部澄清，新出口管制並非全面禁令，而且符合監管標準的申請將獲批准。這些措施於10月9日宣布，涵蓋稀土礦產及相關技術，並將於2025年12月1日生效。*中美雙方刻意安排時間點，為APEC峰會後保留空間互動*美中雙方的公告似乎反映出在即將召開的亞太經合組織(APEC)峰會及11月10日下一階段貿易談判截止日前的戰略布局。美國提出的關稅及軟件出口管制將於11月1日生效，中國稀土許可將於12月1日生效。這顯示雙方刻意安排時間點，為APEC峰會後保留空間互動。中國出口管制措施主要聚焦於加強監管及堵塞通過第三國轉運的漏洞。商務部已明確表示，符合規定標準的申請將持續獲批。鑑於關稅重大經濟影響，此情況可能是更廣泛談判策略的一部分，而非最終結果。根據景順與中國出口商的對話，100%或以上的關稅難以承受，在此情況下許多出口商或會選擇取消出貨。稀土材料在美國汽車、航空航天及半導體等關鍵產業中扮演重要角色，供應鏈穩定是雙方共同利益。*宜聚焦國內相關及科技創新企業，減少對出口相關股配置*景順密切關注宏觀發展及行業層面影響，但認為關鍵在於公司層面的分析。此環境強調由下而上選股的重要性，使基金經理能識別具韌性的企業，並在波動中發掘機會，受益於潛在的整合。雖然短期市場表現可能波動，景順視此為長期投資者的潛在進場點，尤其是在估值具吸引力時。投資者可聚焦於基本面強健、具定價能力及戰略定位良好的公司，以應對貿易不確定性。重要的是，中國出口展現韌性並多元化至其他地區，近期數據顯示全球出貨強勁反彈，支持中國國內經濟及市場情緒，即使貿易談判仍在演變中。根據9月貿易數據，中國對美出口佔中國出口總額的10.4%，已降至近期低點。在當前市場環境下，聚焦國內相關及科技創新企業較為合理，同時減少對出口相關股票的配置。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。