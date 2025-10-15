25,717.71
+276.36
(+1.09%)
25,751
+235
(+0.92%)
高水33
9,175.19
+96.03
(+1.06%)
5,988.89
+65.63
(+1.11%)
1,342.49億
3,867.34
+2.11
(+0.055%)
4,536.33
-2.73
(-0.060%)
12,880.36
-14.75
(-0.114%)
2,546.77
+10.91
(+0.43%)
112,866.7600
-161.3700
(-0.143%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0929
澳元最佳客戶買入價
5.0730
歐元最佳客戶買入價
9.0553
英鎊最佳客戶買入價
10.3990
日圓最佳客戶買入價
5.1595
恒生指數
25,717.71
+276.36
(+1.09%)
期指
高水33
25,751
+235
(+0.92%)
國企指數
9,175.19
+96.03
(+1.06%)
科技指數
5,988.89
+65.63
(+1.11%)
大市成交
1,342.49億
股票
1,145.73億
(85.344%)
窩輪
85.84億
(6.394%)
牛熊證
110.92億
(8.262%)
即時更新：15/10/2025 11:05
可賣空股票總成交
3,611.00億
主板賣空
631.71億
(17.494%)
更新：14/10/2025 16:59
上証指數
成交：5,489.12億
3,867.34
+2.11
(+0.055%)
滬深300
4,536.33
-2.73
(-0.060%)
深証成指
12,880.36
-14.75
(-0.114%)
MSCI中國A50
2,546.77
+10.91
(+0.43%)
比特幣
資料由Binance提供
112,866.7600
-161.3700
(-0.143%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0929
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0730
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0553
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3990
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1595
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,178.1800
+16.7400
+0.402%
XAG 白銀現貨
51.6072
-0.3330
-0.641%
更新：15/10/2025 11:00
評論
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
