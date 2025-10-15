15/10/2025 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價升26點子報7.0995，逾11個月首破7.10關
《經濟通通訊社15日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0995，較上個交易日升26點子，逾11個月來首次升破7.10關口，較路透預測偏強約290點，創2024年11月6日以來新高，上個交易日報7.1021。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0995
|-26.00
|1歐元/人民幣
|8.2498
|+241.00
|100日圓/人民幣
|4.6871
|+146.00
|1港元/人民幣
|0.9134
|+3.10
|1英鎊/人民幣
|9.4726
|-115.00
|1澳元/人民幣
|4.6166
|-205.00
|1紐元/人民幣
|4.0644
|-102.00
|1新加坡/人民幣
|5.4772
|-12.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8705
|+289.00
|1加元/人民幣
|5.0640
|-41.00
|1人民幣/林吉特
|0.5945
|+2.60
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.1990
|-1703.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4461
|+106.00
|1人民幣/韓元
|200.5600
|+30.00