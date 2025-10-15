15/10/2025 17:05

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

2025年10月15日，中國滬指收漲1.22%至3912.21點，成交額縮量19.5%至2.07萬億元；人民幣中間價升破7.10創11個月新高，CPI同比降0.3%但核心CPI漲1.0%，IMF維持中國今年經濟增速4.8%預測。



事實要點：

▷ 滬深兩市成交額2.07萬億元（較前日縮量5033億/19.5%）

▷ 人民幣中間價報7.0995（逾11個月首次升破7.10）

▷ 9月CPI同比降0.3%（核心CPI漲1.0%創19個月高）

▷ IMF維持中國2025年經濟增速預測4.8%

▷ 美國擬對中國商品加徵100%關稅（取決於稀土爭端進展）

《神州經脈》滬綜指全天收漲1.22%止三連跌，收報3912.21點，重回3900點上方；深成指也升1.73%，創業板指彈2.36%。惟中美貿易關係仍脆弱，投資者表現觀望，成交大幅萎縮，滬深兩市全天成交2.07萬億元(人民幣．下同)，較上一個交易日縮量5033億元或19.5%。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1238，較上個交易日4時30分收盤價升173點子，止兩連跌，全日在7.1232至7.1293之間波動。人民幣兌一美元中間價今報7.0995，較上個交易日升26點子，逾11個月來首次升破7.10關口，較路透預測偏強約290點，創去年11月6日以來逾11個月新高，上個交易日報7.1021。*今日新聞精選*1. 內地9月居民消費價格指數(CPI)同比下降0.3%，降幅大於市場預期的0.2%，但較8月的0.4%收窄；環比則由持平轉為上漲0.1%。其中，食品價格同比下降4.4%，創20個月最大降幅；非食品價格上漲0.7%，漲幅創14個月高點。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.0%，為19個月最大漲幅。9月PPI同比降幅收窄降2.3%，七個月最小，主要得益於「反內捲」帶動相關行業價格同比降幅收窄。分析認為通縮輕微漸緩解，而當前物價水平穩中偏弱，為貨幣及財政政策持續加力促消費提供了充分空間。2. 美國總統特朗普指責中方故意停止進口美國大豆，並稱將停止從中國進口食用油作為報復；美國貿易代表格里爾則表示，對中國商品加徵100%關稅的措施無論是在11月1日還是更早生效，將取決於中國在稀土爭端中的下一步行動。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，美方一邊要談，一邊威脅恐嚇，加徵高額關稅，出台新的限制措施，這不是與中方打交道的正確之道。中方敦促美方盡快糾正錯誤的做法。3. 工信部部長李樂成今日在北京會見美國蘋果公司首席執行官庫克，雙方就蘋果公司在華業務發展、加強電子信息領域合作等議題進行交流。庫克表示，將繼續加大在華投資，進一步提高對華合作層次和水平，實現互利共贏發展。另據《財經》引述接近蘋果的人士稱，庫克這次來中國，主要希望解決兩個問題，一是推動eSIM卡盡快開放落地；二是蘋果AI在中國還未拿到最終的許可，他希望加快進度。蘋果加大在華投資的同時，據《彭博》報道，蘋果亦正在準備擴大在越南的製造業務，藉此進軍智能家居產品市場，同時繼續降低對中國製造的依賴。4. 據《彭博》報道，歐盟正在考慮強制中國企業向歐洲公司轉讓技術，以作為在當地運營的條件，企圖提高歐盟的產業競爭力。知情人士透露，這些措施將適用於汽車和電池等關鍵數字及製造業市場。擬議規則還將要求有關公司使用一定數量的歐盟商品或勞動力，並在歐盟境內為產品增值。據悉，要求成立合資公司也是備選方案之一。知情人士表示，預計於11月出台的規定從嚴格意義上將適用於所有非歐盟公司，但目標是防止中國的製造業壓垮歐洲工業。5. 國際貨幣基金組織(IMF)發布《世界經濟展望報告》，對中國今年經濟增速4.8%的預測維持不變。IMF首席經濟師古蘭沙表示，中國的出口增長引擎正在熄火。中國必須將其經濟增長模式重新平衡，轉向依賴國內需求。他形容，中國的經濟前景令人擔憂。隨著房地產投資持續萎縮、整體信貸需求疲弱，金融穩定風險高企並上升，經濟正處於債務、通縮陷阱的邊緣。6. 10月15日，中國在世貿組織起訴印度電動汽車及電池補貼措施。商務部新聞發言人就此表示，印方相關措施涉嫌違反國民待遇等多項義務，並構成世貿組織明令禁止的進口替代補貼。這些措施給予印方本國產業不公平的競爭優勢，損害了中方利益。7. 天貓雙11今晚8點正式開啟。據介紹，在官方立減85折基礎上，再疊加9折消費券、行業品類券、購物金等。88VIP迎來史上最大3250元券包，含1350元無門檻9折消費券。美妝、服飾等行業品類券，每人至少可領萬元。李佳琦直播間首次發放9折無門檻券，可與其他優惠疊用。購物金折上折，疊加消費券低至7.3折。國補疊加平台優惠，家電3C數碼低至5折。百億補貼金剛券天天發，可領3300元。8. 第138屆中國進出口商品交易會(廣交會)今日在廣州開幕，分三期舉行，至11月4日結束。本屆廣交會展覽面積達155萬平方米；展位總數7.46萬個，參展企業超3.2萬家，均創歷史新高。本屆廣交會首設智慧醫療專區，吸引手術機器人、智能監測及可穿戴設備等47家企業參加。服務機器人專區則引入46家行業領先企業，展出具身機器人、機器狗等。(jq)