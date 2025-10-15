15/10/2025 08:40

【關稅戰】特朗普擬禁中國食用油進口，報復中國拒買美豆

《經濟通通訊社15日專訊》外電報道，美國總統特朗普周二（14日）放話，考慮對來自中國的食用油實施禁運，以報復中國5月以來不再購買美國大豆。



特朗普在社交媒體貼文稱，美方「可自給」食用油，無需從中國購買。2024年中國廢棄食用油（主要被用於製造生物燃料）出口創新高，美國買盤佔比逾四成。特朗普指出，中國拒絕購買美國大豆是經濟敵對行為，故意給美國的大豆種植者製造困難，美國正考慮終止與中國的部分貿易往來，包括涉及食用油的部分。



這番言論一出，再度掀起外界對中美關係惡化的疑慮。



中國是全球最大黃豆進口國，2024年進口量達2700萬公噸。受關稅和貿易爭端影響，中國自5月以來已停止採購美國黃豆，轉而向巴西和阿根廷下單。(ry)