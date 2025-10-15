25,938.05
+496.70
(+1.95%)
25,956
+440
(+1.72%)
高水18
9,261.20
+182.04
(+2.01%)
6,083.17
+159.91
(+2.70%)
2,818.66億
3,912.21
+46.98
(+1.215%)
4,606.29
+67.23
(+1.481%)
13,118.75
+223.64
(+1.734%)
2,592.76
+56.90
(+2.24%)
112,434.8900
-593.2400
(-0.525%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0929
澳元最佳客戶買入價
5.0790
歐元最佳客戶買入價
9.0572
英鎊最佳客戶買入價
10.4042
日圓最佳客戶買入價
5.1600
即將公佈經濟數據
歐元區-工業生產(年率)
即將公佈
15/10/2025 17:00
前值
1.80%
市場預測
0.00%
歐元區-工業生產(月率)
即將公佈
15/10/2025 17:00
前值
0.30%
市場預測
-1.60%
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新重要數據
德國-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.40%
公佈日期
14/10/2025 14:00
英國-失業率
公佈值
4.40%
公佈日期
14/10/2025 14:00
新加坡-國內生產總值(年率)
公佈值
2.90%
公佈日期
14/10/2025 08:00
最新
