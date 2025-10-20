25,858.83
+611.73
(+2.42%)
25,864
+639
(+2.53%)
高水5
9,232.67
+220.70
(+2.45%)
5,933.17
+172.79
(+3.00%)
2,391.61億
3,863.89
+24.13
(+0.628%)
4,538.22
+23.99
(+0.531%)
12,813.21
+124.27
(+0.979%)
2,575.18
+19.86
(+0.78%)
111,143.4800
+2,500.7100
(2.302%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.0561
歐元最佳客戶買入價
9.0763
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1632
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,858.83
+611.73
(+2.42%)
期指
高水5
25,864
+639
(+2.53%)
國企指數
9,232.67
+220.70
(+2.45%)
科技指數
5,933.17
+172.79
(+3.00%)
大市成交
2,391.61億
股票
2,166.59億
(90.591%)
窩輪
91.98億
(3.846%)
牛熊證
133.04億
(5.563%)
即時更新：20/10/2025 17:12
可賣空股票總成交
1,201.35億
主板賣空
190.70億
(15.874%)
半日數據，更新：20/10/2025 12:40
上証指數
成交：7,725.03億
3,863.89
+24.13
(+0.628%)
滬深300
4,538.22
+23.99
(+0.531%)
深証成指
12,813.21
+124.27
(+0.979%)
MSCI中國A50
2,575.18
+19.86
(+0.78%)
比特幣
資料由Binance提供
111,143.4800
+2,500.7100
(2.302%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0561
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0763
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1632
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
開市Good Morning

滙控擬溢價三成私有化恒生！港股呢輪調整未完？新股雲迹、軒竹生物抽唔抽？

YouTuber令媒體的收入減少
財智 樓市亮話

YouTuber令媒體的收入減少
秋天養生|有記錄以來最熱寒露，推介滋潤健脾蓮藕雙果湯
中醫養生 食療新意思

秋天養生|有記錄以來最熱寒露，推介滋潤健脾蓮藕雙果湯
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ02318 中國平安00981 中芯國際00700 騰訊控股02628 中國人壽00388 香港交易所
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05
貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06
大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27
關稅戰
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
即將公佈經濟數據
美國-領先指標
即將公佈
20/10/2025 22:00
前值
-0.50%
市場預測
-0.30%
日本-東京住宅銷售(年率)
即將公佈
21/10/2025 13:00
前值
78.70%
市場預測
--
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.78%
1個月
3.58%
3個月
3.61%
更新：20/10/2025 11:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處