15/10/2025 14:35

【關稅戰】謝鋒：美國應回歸理性，別再走經貿關係緊張升級「老路死路」

《經濟通通訊社15日專訊》中國駐美國大使謝鋒表示，正反兩方面經驗和教訓表明，關稅戰、貿易戰只會兩敗俱傷，平等、尊重和互惠才是妥處分歧的唯一出路。中國不願打，但絕不會坐視自身權益遭到損害、國際經貿規則和多邊貿易體制受到破壞。



中國駐美使館官網今日刊登謝鋒在美中關係全國委員會年度頒獎晚宴講話並稱，在打擊毒品走私、電信詐騙、金融犯罪，應對氣候變化、推進全球婦女事業、癌症和傳染病防治、太空探索等雙多邊領域，中美「應該也可以」開拓合作新亮點、培育增長點。



謝鋒說：「美方應該回歸理性，停止極限施壓，在相互尊重、平等協商基礎上，通過對話解決各自關切，不要再走經貿關係緊張升級的老路死路。」



謝鋒還強調，台灣問題是對中美關係最具顛覆性的問題，一個中國原則和中美三個聯合公報關乎中美關係政治基礎，必須堅定恪守。(ry)