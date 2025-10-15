15/10/2025 15:57

【ＡＩ】百度搜索發布行業首個開放式實時互動數字人智能體

《經濟通通訊社15日專訊》百度搜索宣布兩大重要進展：全面升級文心助手的AIGC創作能力，同時發布行業首個開放式實時互動數字人智能體。



在AIGC創作領域，升級後的文心助手新增AI圖片、AI視頻、AI音樂、AI播客等8種模態創作能力，支持「一鍵調用多工具」，可高效滿足多場景創作需求。數據顯示，目前百度搜索用戶日均生成AIGC內容已突破千萬，用戶創作活力持續釋放。



與此同時，百度搜索推出的行業首個開放式實時互動數字人智能體，具備高逼真度、低延時交互、開放式實時對話與情感識別等能力，能為用戶提供更專業且更具情感溫度的內容與服務。



綜合全球知名市場調研機構Omdia《2025年中國AI搜索市場報告》與QuestMobile《2025年8月AI應用行業月度報告》，百度搜索在AI用戶規模、綜合技術能力等多個核心指標上，均位居AI搜索行業首位。(jq)