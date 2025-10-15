15/10/2025 17:13
【聚焦數據】9月社會融資規模增3.53萬億元，優於預期
《經濟通通訊社15日專訊》人民銀行公布，據初步統計，2025年前三季度社會融資規模增量累計為30.09萬億元（人民幣．下同），比上年同期多4.42萬億元。按上月公布的前八個月社融規模增量26.56萬億元計算，即9月社會融資規模增3.53萬億元，優於預期的3.32萬億元，8月為增2.57萬億元。
前三季度，對實體經濟發放的人民幣貸款增加14.54萬億元，同比少增8512億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少946億元，同比少減1117億元；委託貸款減少572億元，同比多減417億元；信託貸款增加2004億元，同比少增1558億元；未貼現的銀行承兌匯票增加3011億元，同比多增4487億元；企業債券淨融資1.57萬億元，同比少151億元；政府債券淨融資11.46萬億元，同比多4.28萬億元；非金融企業境內股票融資3168億元，同比多1463億元。(jq)
