15/10/2025 17:22

【聚焦數據】9月末社融規模存量437.08萬億元，同比增8.7%

《經濟通通訊社15日專訊》人民銀行公布，初步統計，2025年9月末社會融資規模存量為437.08萬億元（人民幣．下同），同比增長8.7%。



其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為267.03萬億元，同比增長6.4%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為1.18萬億元，同比下降18%；委託貸款餘額為11.17萬億元，同比下降0.7%；信託貸款餘額為4.5萬億元，同比增長5.7%；未貼現的銀行承兌匯票餘額為2.44萬億元，同比增長4.4%；企業債券餘額為33.5萬億元，同比增長4.5%；政府債券餘額為92.55萬億元，同比增長20.2%；非金融企業境內股票餘額為12.04萬億元，同比增長3.8%。



從結構看，9月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的61.1%，同比低1.3個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比0.3%，同比低0.1個百分點；委託貸款餘額佔比2.6%，同比低0.2個百分點；信託貸款餘額佔比1%，同比低0.1個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比0.6%，同比持平；企業債券餘額佔比7.7%，同比低0.3個百分點；政府債券餘額佔比21.2%，同比高2.1個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比2.8%，同比低0.1個百分點。(jq)