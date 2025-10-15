25,719.84
+278.49
(+1.09%)
25,752
+236
(+0.92%)
高水32
9,176.32
+97.16
(+1.07%)
5,989.63
+66.37
(+1.12%)
1,343.78億
3,868.09
+2.86
(+0.074%)
4,537.41
-1.65
(-0.036%)
12,884.12
-10.99
(-0.085%)
2,546.77
+10.91
(+0.43%)
112,568.2800
-459.8500
(-0.407%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0929
澳元最佳客戶買入價
5.0730
歐元最佳客戶買入價
9.0553
英鎊最佳客戶買入價
10.3990
日圓最佳客戶買入價
5.1595
恒生指數
25,719.84
+278.49
(+1.09%)
期指
高水32
25,752
+236
(+0.92%)
國企指數
9,176.32
+97.16
(+1.07%)
科技指數
5,989.63
+66.37
(+1.12%)
大市成交
1,343.78億
股票
1,147.01億
(85.358%)
窩輪
85.84億
(6.388%)
牛熊證
110.92億
(8.254%)
即時更新：15/10/2025 11:05
可賣空股票總成交
3,611.00億
主板賣空
631.71億
(17.494%)
更新：14/10/2025 16:59
上証指數
成交：5,493.81億
3,868.09
+2.86
(+0.074%)
滬深300
4,537.41
-1.65
(-0.036%)
深証成指
12,884.12
-10.99
(-0.085%)
MSCI中國A50
2,546.77
+10.91
(+0.43%)
比特幣
資料由Binance提供
112,568.2800
-459.8500
(-0.407%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0929
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0730
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0553
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3990
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1595
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新重要數據
德國-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.40%
公佈日期
14/10/2025 14:00
英國-失業率
公佈值
4.40%
公佈日期
14/10/2025 14:00
新加坡-國內生產總值(年率)
公佈值
2.90%
公佈日期
14/10/2025 08:00
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.05%
3個月國債孳息率
4.02%
10年-3個月國債孳息率
0.03%
更新：10/10/2025 16:15
