15/10/2025 09:40

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升141點子，報7.1270

《經濟通通訊社15日專訊》隔夜美元震盪回落，中間價穩中略升，這有利緩和外部不確定性對匯率的負面衝擊。人民幣兌一美元中間價今報7.0995，較上個交易日升26點子，逾11個月來首次升破7.10關口，較路透預測偏強約290點，創去年11月6日以來逾11個月新高，上個交易日報7.1021。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開141點子，報7.1270，上個交易日即期匯率收盤報7.1411。



離岸人民幣在中間價公布後快速反彈並升破7.13關口。市場人士認為，中間價的信號明確，人民幣大概率延續穩中偏強走勢，仍可以考慮逢高結匯。



*料美聯儲月底降息，大機率降25個基點*



美聯儲主席鮑威爾周二表示，美國勞動力市場在整個9月仍陷於「低招聘、低裁員」的低迷狀態，儘管經濟可能處於「比預期略更穩健的軌道上」。他並表示，量化緊縮或接近尾聲。



MAI Capital Management駐紐約首席市場策略師Chris Grisanti認為，「鮑威爾的講話比預期的更加鴿派。他沒有說甚麼突破性的話，但他確實比平時更強調了對就業市場放緩的擔憂」。



根據CME的FedWatch工具，市場大體上預期美聯儲將在本月底的政策會議上降息，降息25個基點的概率為96.7%。(sl)

