15/10/2025 16:35

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升173點子，止兩連跌，報7.1238

《經濟通通訊社15日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1238，較上個交易日4時30分收盤價升173點子，止兩連跌，全日在7.1232至7.1293之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升133點子，報7.1270。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0995，較上個交易日升26點子，逾11個月來首次升破7.10關口，較路透預測偏強約290點，創去年11月6日以來逾11個月新高，上個交易日報7.1021。



市場人士認為，面對四季度的季節性結匯需求，中間價適度放鬆，在當前情況下的影響可能沒有國慶節前那麼大，關鍵還是要看美元表現。



一外資行交易員稱，如果月底前中美關係沒有進一步惡化，人民幣即期可能邁向7.10關口。另一中資行交易員表示，雖然中間價升破7.10關口，但貿易戰不確定性仍在，人民幣也不會像節前預期那麼單邊。(jq)