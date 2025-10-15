25,749.68
+308.33
(+1.21%)
25,776
+260
(+1.02%)
高水26
9,180.36
+101.20
(+1.11%)
5,992.88
+69.62
(+1.18%)
1,586.05億
3,869.25
+4.02
(+0.104%)
4,537.73
-1.33
(-0.029%)
12,895.25
+0.14
(+0.001%)
2,549.42
+13.56
(+0.53%)
112,128.6400
-899.4900
(-0.796%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0929
澳元最佳客戶買入價
5.0722
歐元最佳客戶買入價
9.0553
英鎊最佳客戶買入價
10.3997
日圓最佳客戶買入價
5.1590
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
即將公佈經濟數據
法國-消費者物價指數(月率)
即將公佈
15/10/2025 14:45
前值
0.40%
市場預測
-1.00%
法國-消費者物價指數(年率)
即將公佈
15/10/2025 14:45
前值
0.90%
市場預測
1.20%
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.03%
3個月國債孳息率
4.02%
10年-3個月國債孳息率
0.01%
更新：14/10/2025 16:15
最新
人氣
