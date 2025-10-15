15/10/2025 09:31

【聚焦數據】內地9月CPI同比跌0.3%大於預期，PPI跌幅收窄至2.3%

《經濟通通訊社15日專訊》國家統計局公布，9月份，居民消費價格指數(CPI)同比下降0.3%，降幅大於市場預期的0.2%，但較8月的0.4%收窄。其中，城市下降0.2%，農村下降0.5%；食品價格下降4.4%，非食品價格上漲0.7%。1-9月平均，全國居民消費價格比上年同期下降0.1%。



*核心CPI近19個月以來漲幅首回到1%*



9月CPI環比上漲0.1%，其中，城市持平，農村上漲0.2%；食品價格上漲0.7%，非食品價格下降0.1%；消費品價格上漲0.3%，服務價格下降0.3%。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1%，漲幅連續第5個月擴大，且是近19個月以來首次回到1%。



*PPI同比跌幅收窄，環比繼續持平*



市場競爭秩序持續優化，9月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比下降2.3%，符合市場預期，降幅比上月收窄0.6個百分點，是七個月最小跌幅。9月PPI環比繼續持平，為連續兩個月持平。(ct)