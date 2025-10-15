25,717.54
+276.19
(+1.09%)
25,742
+226
(+0.89%)
高水24
9,175.27
+96.11
(+1.06%)
5,989.17
+65.91
(+1.11%)
1,344.81億
3,868.17
+2.94
(+0.076%)
4,537.50
-1.56
(-0.034%)
12,885.18
-9.93
(-0.077%)
2,546.77
+10.91
(+0.43%)
112,568.2800
-459.8500
(-0.407%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0929
澳元最佳客戶買入價
5.0730
歐元最佳客戶買入價
9.0553
英鎊最佳客戶買入價
10.3990
日圓最佳客戶買入價
5.1595
推廣【助眠救星】維柏健[快睡寶]限時2件75折
恒生指數
25,717.54
+276.19
(+1.09%)
期指
高水24
25,742
+226
(+0.89%)
國企指數
9,175.27
+96.11
(+1.06%)
科技指數
5,989.17
+65.91
(+1.11%)
大市成交
1,344.81億
股票
1,148.05億
(85.369%)
窩輪
85.84億
(6.383%)
牛熊證
110.92億
(8.248%)
即時更新：15/10/2025 11:05
可賣空股票總成交
3,611.00億
主板賣空
631.71億
(17.494%)
更新：14/10/2025 16:59
上証指數
成交：5,496.23億
3,868.17
+2.94
(+0.076%)
滬深300
4,537.50
-1.56
(-0.034%)
深証成指
12,885.18
-9.93
(-0.077%)
MSCI中國A50
2,546.77
+10.91
(+0.43%)
比特幣
資料由Binance提供
112,568.2800
-459.8500
(-0.407%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0929
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0730
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0553
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3990
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1595
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

19
六月
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界 尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
推介度：
19/06/2026 - 20/06/2026
28
十一月
啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》 啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》
節慶活動 文化藝術
啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》
推介度：
28/11/2025 - 29/11/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特09888 百度集團－ＳＷ09868 小鵬汽車－Ｗ01024 快手－Ｗ00700 騰訊控股
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
112,568.28
-459.85
-0.407%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,105.6200
-19.3900
-0.470%
A 柚子幣
0.3125
-0.0033
-1.045%
更新：15/10/2025 11:05
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,178.3300
+16.8900
+0.406%
XAG 白銀現貨
51.7232
-0.2170
-0.418%
更新：15/10/2025 11:05
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處