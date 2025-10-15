25,910.60
+469.25
(+1.84%)
25,919
+21
(+0.08%)
高水8
9,250.91
+171.75
(+1.89%)
6,075.27
+152.01
(+2.57%)
3,158.13億
3,912.21
+46.98
(+1.215%)
4,606.29
+67.23
(+1.481%)
13,118.75
+223.64
(+1.734%)
2,592.76
+56.90
(+2.24%)
112,317.2700
-710.8600
(-0.629%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0929
澳元最佳客戶買入價
5.0787
歐元最佳客戶買入價
9.0590
英鎊最佳客戶買入價
10.3924
日圓最佳客戶買入價
5.1480
恒生指數
25,910.60
+469.25
(+1.84%)
期指(夜)
高水8
25,919
+21
(+0.08%)
國企指數
9,250.91
+171.75
(+1.89%)
科技指數
6,075.27
+152.01
(+2.57%)
大市成交
3,158.13億
股票
2,911.07億
(92.177%)
窩輪
117.96億
(3.735%)
牛熊證
129.10億
(4.088%)
即時更新：15/10/2025 17:59
可賣空股票總成交
2,838.73億
主板賣空
440.76億
(15.527%)
更新：15/10/2025 16:59
上証指數
成交：9,615.52億
3,912.21
+46.98
(+1.215%)
滬深300
4,606.29
+67.23
(+1.481%)
深証成指
13,118.75
+223.64
(+1.734%)
MSCI中國A50
2,592.76
+56.90
(+2.24%)
比特幣
資料由Binance提供
112,317.2700
-710.8600
(-0.629%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0929
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0787
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0590
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3924
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1480
