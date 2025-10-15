15/10/2025 17:45

【數據解讀】專家：經濟面臨需求結構失衡，財政支出轉向民生是破局關鍵

《經濟通通訊社15日專訊》人民銀行最新公布的金融統計數據報告顯示，9月末社會融資規模存量超過430萬億元(人民幣．下同)，M2餘額超過330萬億元；人民幣存款餘額超過320萬億元，貸款餘額超過270萬億元。《第一財經》報道，有學者研究指出，當前中國經濟面臨的不是簡單的總需求不足，而是需求結構失衡，突出表現為投資過度而消費不足。



報道又引述市場權威專家表示，長期以來，每當經濟面臨需求不足、下行壓力加大時，總習慣於依靠貨幣寬鬆或擴大政府投資來刺激需求，雖然短期能夠起到一定作用，但在中長期會進一步擴大產能供給，加大供需結構失衡，難以實現經濟可持續平穩增長。四季度適度寬鬆的貨幣政策仍將保持對實體經濟較強的支持力度，財政政策也在積極發力，財政支出結構轉型在這方面可以發揮更大效用，更多地從投資為主轉向改善民生為主。(sl)