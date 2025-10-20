15/10/2025 15:57

【關稅戰】美方再揚言報復，中國外交部：這不是打交道的正確之道

《經濟通通訊社15日專訊》美國總統特朗普指責中方故意停止進口美國大豆，並稱將停止從中國進口食用油作為報復；美國貿易代表格里爾則表示，對中國商品加徵100%關稅的措施無論是在11月1日還是更早生效，將取決於中國在稀土爭端中的下一步行動。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，中方在處理中美經貿問題上的立場是一貫的、明確的，貿易戰、關稅戰沒有贏家，不符合任何一方利益，雙方應在平等、尊重、互惠的基礎上協商解決有關問題。



林劍強調，中方的立場一以貫之，清清楚楚。倒是美方一邊要談，一邊威脅恐嚇，加徵高額關稅，出台新的限制措施，這不是與中方打交道的正確之道。中方敦促美方盡快糾正錯誤的做法，在平等、尊重、互惠的基礎上，通過對話協商解決有關問題。



另外，特朗普政府擬禁止中國航空公司在執飛往返美國航班時飛越俄羅斯領空，據報多家中國航空公司聯名去信美國交通部，要求不要實施這一禁令。林劍對此回應稱，美方相關限制不利於兩國人員的往來，也損害自身的利益，美國的公眾對此也提出了大量的反對意見；中方支持中國企業維護自身的正當合法權益。(sl)