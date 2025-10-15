15/10/2025 08:38

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

高盛2025年第三季淨利潤41億美元（年增37%），營收151.8億美元創同期新高；花旗同期營收220.9億美元（年增9%），淨利潤38億美元，全球併購交易總額首9月達3.43萬億美元。



事實要點：

▷ 全球首9月併購交易總額3.43萬億美元

▷ 花旗第三季總營收220.9億美元（年增9%）

▷ 高盛第三季淨利潤41億美元（年增37%）

▷ 花旗銀行業務收入21億美元（年增34%）

▷ 高盛投行業務費用26.6億美元（年增42%） More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社15日專訊》高盛揭開華爾街第三季財報序幕，受惠於併購交易和資本市場活動大幅回暖，季度利潤遠超市場預期。公司核心的投行業務表現尤其亮眼。高盛截至9月30日的第三季度淨利潤按年增長超過37%，達41億美元。攤薄後每股盈利為12.25美元，顯著高於分析師預估的11.02美元。季度總營收為151.8億美元，同樣超出預期，並創下公司史上第三季度的最高紀錄。業績增長的主要動力來自全球銀行與市場部門的強勁復甦。隨著企業併購和首次公開招股熱潮重燃，投行業務費用收入按年增長42%至26.6億美元。其中，顧問費用飆升60%。今年首9個月，全球併購交易總額已超過3.43萬億美元。*花旗營收按年增長9%*花旗方面，第三季度業績表現超出華爾街預期，其五大核心業務部門均創下季度收入紀錄，帶動集團總營收按年增長9%至220.9億美元。花旗第三季度淨利潤按年增長15%至16%，達38億美元。每股盈利為1.86美元，高於分析師預期的1.73美元。銀行業務表現最為矚目，收入按年飆升34%至21億美元，創下各部門中最大增幅，主要受惠於企業貸款及投資銀行費用增長17%。市場業務創下歷來最強的第三季表現，收入按年增長15%至56億美元。其中，固定收益市場收入增長12%至40億美元，股票市場收入增長24%至15億美元。服務業務收入增長7%。財富管理及美國個人銀行業務收入增幅介乎6%至10%。(rc)