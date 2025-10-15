25,716.30
+274.95
(+1.08%)
25,742
+226
(+0.89%)
高水26
9,174.74
+95.58
(+1.05%)
5,988.39
+65.13
(+1.10%)
1,345.47億
3,868.33
+3.10
(+0.080%)
4,538.22
-0.84
(-0.019%)
12,886.96
-8.15
(-0.063%)
2,547.15
+11.29
(+0.45%)
112,568.2800
-459.8500
(-0.407%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0929
澳元最佳客戶買入價
5.0730
歐元最佳客戶買入價
9.0553
英鎊最佳客戶買入價
10.3990
日圓最佳客戶買入價
5.1595
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,716.30
+274.95
(+1.08%)
期指
高水26
25,742
+226
(+0.89%)
國企指數
9,174.74
+95.58
(+1.05%)
科技指數
5,988.39
+65.13
(+1.10%)
大市成交
1,345.47億
股票
1,148.71億
(85.376%)
窩輪
85.84億
(6.380%)
牛熊證
110.92億
(8.244%)
即時更新：15/10/2025 11:05
可賣空股票總成交
3,611.00億
主板賣空
631.71億
(17.494%)
更新：14/10/2025 16:59
上証指數
成交：5,503.31億
3,868.33
+3.10
(+0.080%)
滬深300
4,538.22
-0.84
(-0.019%)
深証成指
12,886.96
-8.15
(-0.063%)
MSCI中國A50
2,547.15
+11.29
(+0.45%)
比特幣
資料由Binance提供
112,568.2800
-459.8500
(-0.407%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0929
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0730
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0553
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3990
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1595
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

遲射不是晒命！多過30分鐘要注意？生活習慣、年齡、藥物有影響...
Sex & Love 男男女女‧「嘉」點情趣

遲射不是晒命！多過30分鐘要注意？生活習慣、年齡、藥物有影響...
移民英國|同一個月亮下的人，生活平穩思鄉更明顯，永遠有點不完...
職場 英倫出走日記

移民英國|同一個月亮下的人，生活平穩思鄉更明顯，永遠有點不完...
政經專訪

【一本萬利】收息股首選中電，坊間「熱門三股」敬而遠之 #林本利（繁體字幕）
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特09888 百度集團－ＳＷ09868 小鵬汽車－Ｗ01024 快手－Ｗ00700 騰訊控股
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
即將公佈經濟數據
日本-工業生產(月率)
即將公佈
15/10/2025 12:30
前值
-1.20%
市場預測
--
日本-工業生產(年率)
即將公佈
15/10/2025 12:30
前值
-0.40%
市場預測
--
最新重要數據
德國-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.40%
公佈日期
14/10/2025 14:00
英國-失業率
公佈值
4.40%
公佈日期
14/10/2025 14:00
新加坡-國內生產總值(年率)
公佈值
2.90%
公佈日期
14/10/2025 08:00
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
112,568.28
-459.85
-0.407%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,105.6200
-19.3900
-0.470%
A 柚子幣
0.3125
-0.0033
-1.045%
更新：15/10/2025 11:05
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處