15/10/2025 09:28

聯儲局主席鮑威爾2025年10月14日於NABE年會表示，縮減資產負債表（縮表）可能未來數月停止，勞動市場疲弱為9月減息理據，未透露結束縮表具體日期。



事實要點：

▷ 縮表可能未來數月停止（銀行準備金接近充足水平）

▷ 勞動市場疲弱為9月減息理據（低招聘、低解僱）

▷ 未透露結束縮表日期（依指標決定）

▷ 9月就業報告因政府停擺延遲發布

▷ 銀行準備金略高於充足水平時停止縮表

《經濟通通訊社15日專訊》聯儲局主席鮑威爾周二（14日）在全美商業經濟協會(NABE)的年會上演說，表示聯儲局可能在未來數月停止縮減資產負債表。他雖未對未來利率路徑提供明確指引，但重申勞動市場的下行風險，是9月份減息的合理理據，言論被市場解讀為對未來進一步放寬政策持開放態度。鮑威爾在演講中稱，聯儲局長期以來的計劃是，當銀行體系的準備金規模略高於充足水平時，便會停止縮表，而當局判斷可能在未來幾個月內接近這個水平。他強調，聯儲局正密切注視各項指標以作決定，但未有透露結束縮表的具體日期。對於經濟狀況，鮑威爾指出近期數據確認美國勞動市場面臨顯著的下行風險，整體呈現「低招聘、低解僱」的停滯態勢。他表示，儘管官方的9月份就業報告因政府停擺而延遲發布，但從各類公開及私人數據中，均觀察到勞工需求正在放緩。鮑威爾承認，在壓抑通脹和維持就業的雙重目標之間取得平衡，正處於一種緊張關係，政策路徑並不存在無風險的選項。儘管鮑威爾言辭謹慎，市場普遍預期聯儲局將在10月28至29日舉行的議息會議上，再次減息0.25厘，並在12月可能再度行動。*分析預計聯儲局將結束縮表*在鮑威爾發言後，道明證券表示，如今預計聯儲局將在10月FOMC會議上宣布結束縮表。這將確保聯儲局從11月開始不再允許國債自然到期。與此同時，富國銀行策略師Angelo Manolatos在報告中表示，仍然預計聯儲局將在年底前結束縮表，並指出10月有擔保隔夜融資利率的中值，一直高於準備金餘額利率。(rc)