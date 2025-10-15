15/10/2025 11:46

【外圍經濟】道富：美國ETF今年吸金規模已超萬億美元

《經濟通通訊社15日專訊》道富投資管理周二（14日）表示，投資者正迅速將資金投入美國ETF，今年以來資金流入規模已超過1萬億美元。



道富表示，預計美國ETF資金流入在2025年底前，創下最高1.4萬億美元的年度紀錄。隨著投資者繼續從傳統共同基金中撤資，轉向成本更低、流動性更強的ETF，幾乎所有ETF都將從新資金洪流中受益。



道富全球研究策略師主管巴托里尼(Matthew Bartolini)表示：「任何市場調整都可能減緩步伐，但不會阻止趨勢。」



產業分析公司ETFGI周二公布的數據顯示，截至9月底，美國ETF產業的資產規模為12.7萬億美元，此前連續41個月淨流入。ETFGI表示，年初至今，資產增長速度接近23%。(rc)