15/10/2025 13:45

【關稅戰】特朗普加關稅引發幣市大清算，烏克蘭加密幣網紅豪車內中槍亡

《經濟通通訊社15日專訊》美國總統特朗普本月10日宣布升級對華關稅戰，導致加密幣市場大地震。一名烏克蘭加密幣網紅於次日，被發現於基輔附近陳屍於其名貴跑車內，警方指其開槍自殺。



年僅32歲、Cryptology Key交易學院聯合創辦人Konstantin Galich（又稱Kostya Kudo），倒斃於其名林寶堅尼座駕內，頭部留有槍傷，現場同時檢獲一把登記於死者名下的槍械。



警方初步調查傾向於相信Galich自殺。根據警方資料，死者為烏克蘭人，是加密貨幣領域的網紅，其社交平台影響力顯著。



社群數據顯示，截至10月13日，其主理的交易學院在Instagram有逾10.5萬追隨者，Telegram訂閱人數超過5.5萬。



美國總統特朗普上周五（10日）宣布對中國輸美商品徵收100%關稅，全球加密貨幣衍生品市場在其後24小時內，遭受高達190億美元的強制平倉，涉及超過160萬名交易者，被業界形容為「史上最大規模」的清算潮。(rc)