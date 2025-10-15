直播中 : hot talk 1點鐘 - 美國CPI數據會如何左右議息會議決策？🔎 美股已消化中美貿易戰消息影響？📊 拆解內地CPI數據
直播中 : hot talk 1點鐘 - 美國CPI數據會如何左右議息會議決策？🔎 美股已消化中美貿易戰消息影響？📊 拆解內地CPI數據
25,872.91
+431.56
(+1.70%)
25,890
+374
(+1.47%)
高水17
9,235.41
+156.25
(+1.72%)
6,054.71
+131.45
(+2.22%)
2,126.90億
3,895.99
+30.76
(+0.796%)
4,586.47
+47.41
(+1.044%)
13,062.71
+167.60
(+1.300%)
2,583.73
+47.87
(+1.89%)
112,371.9400
-656.1900
(-0.581%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0929
澳元最佳客戶買入價
5.0780
歐元最佳客戶買入價
9.0580
英鎊最佳客戶買入價
10.4019
日圓最佳客戶買入價
5.1574
最新重要數據
德國-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.40%
公佈日期
14/10/2025 14:00
英國-失業率
公佈值
4.40%
公佈日期
14/10/2025 14:00
新加坡-國內生產總值(年率)
公佈值
2.90%
公佈日期
14/10/2025 08:00
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.5520
電匯客戶賣出
5.5577
更新：15/10/2025 14:05:18
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.03%
3個月國債孳息率
4.02%
10年-3個月國債孳息率
0.01%
更新：14/10/2025 16:15
最新
