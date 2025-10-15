直播中 : 開市Good Morning - 鮑威爾預示將停止縮表 對美國經濟前景有何啟示？
直播中 : 開市Good Morning - 鮑威爾預示將停止縮表 對美國經濟前景有何啟示？
25,712.60
+271.25
(+1.07%)
25,735
+219
(+0.86%)
高水22
9,173.07
+93.91
(+1.03%)
5,987.18
+63.92
(+1.08%)
172.71億
3,870.89
+5.66
(+0.146%)
4,546.33
+7.27
(+0.160%)
12,903.58
+8.47
(+0.066%)
2,541.79
+5.93
(+0.23%)
112,523.2600
-504.8700
(-0.447%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0911
澳元最佳客戶買入價
5.0600
歐元最佳客戶買入價
9.0444
英鎊最佳客戶買入價
10.3769
日圓最佳客戶買入價
5.1347
恒生指數
25,712.60
+271.25
(+1.07%)
期指
高水22
25,735
+219
(+0.86%)
國企指數
9,173.07
+93.91
(+1.03%)
科技指數
5,987.18
+63.92
(+1.08%)
大市成交
172.71億
股票
172.71億
(100.000%)
窩輪
--
(0.000%)
牛熊證
--
(0.000%)
即時更新：15/10/2025 09:32
可賣空股票總成交
3,611.00億
主板賣空
631.71億
(17.494%)
更新：14/10/2025 16:59
上証指數
成交：594.47億
3,870.89
+5.66
(+0.146%)
滬深300
4,546.33
+7.27
(+0.160%)
深証成指
12,903.58
+8.47
(+0.066%)
MSCI中國A50
2,541.79
+5.93
(+0.23%)
比特幣
112,523.2600
-504.8700
(-0.447%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0911
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0600
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0444
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3769
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1347
