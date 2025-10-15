15/10/2025 07:53

【企業盈喜】山東黃金(01787)料首三季淨利潤最多41億人幣，增99%

《經濟通通訊社15日專訊》山東黃金(01787)(滬:600547)公布，預期截至9月30日止首三季淨利潤38億至41億元人民幣，增加83.9%至98.5%。



該集團指，首三季扣除非經常性損益後的淨利潤37.8億至40.8億元人民幣、增加80.5%至94.8%。



該集團指，業績預增主因統籌優化生產布局，顯著提升運營效能，實現生產效率與資源利用率、項目建設速度的協同提升，同時疊加黃金價格上行因素，利潤漲幅較大。此外，該集團指，加大各類基礎工程投入，調整礦山邊際品位，利用低品位礦石資源，推進礦山採掘外委施工逐步轉為自營，進一步增加生產設備的購置、更新及產業工人的配備。(wh)