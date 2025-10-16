16/10/2025 07:54

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

2025年10月15日美股收盤漲跌互現，道指微跌0.04%至46253.31點，標普及納指分別漲0.4%和0.66%，早盤因企業季績強勁一度漲逾1%，後因貿易擔憂及政府停擺升幅收窄，現貨黃金創歷史新高4218美元。



事實要點：

▷ 現貨黃金觸4218美元新高（日漲1.6%，報4211美元）

▷ 道指跌17.15點（收46253.31點，早盤曾漲422.88點）

▷ 標普500升26.75點（收6671.06點，盤中漲1.2%）

▷ 美政府停擺進入第三週（影響經濟數據發布）

▷ 紐約期油報58.09美元（近五個月低位，日跌0.3%） More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社16日專訊》美股周三（15日）反覆上落，雖然強勁的企業季績為市場揭開樂觀序幕，但對國際貿易局勢的持續憂慮及美國政府停擺的陰影，導致升幅顯著收窄。道指收市跌17.15點，或0.04%，報46253.31點；標普500指數升26.75點，或0.4%，報6671.06點；納指升148.38點，或0.66%，報22670.08點。美股早段氣氛良好，主要動力來自美國第三季度業績的支持。美國銀行(US.BAC)與摩根士丹利(US.MS)公布的盈利與收入均超出華爾街預期，一度提振投資者信心，推動大市全線高開。道指最多曾上漲422.88點，而標指與納指盤中亦一度分別上漲1.2%和1.4%。*英偉達倒跌0.1%*然而，樂觀情緒未能持續。美國總統特朗普就農產品採購問題發表的言論，令市場擔心貿易爭端難以順利解決，導致主要股指從日內高位回吐。另外，美國政府停擺已進入第三周，不僅影響關鍵經濟數據的發布，也為市場增添不明朗因素。市場對高估值股票的態度顯得尤為敏感。作為人工智能熱潮龍頭的英偉達(US.NVDA)，早盤曾一度上漲逾2%，但尾市乏力，最終倒跌0.1%。*黃金衝破每盎司4200美元*現貨黃金及紐約期金雙雙衝破每盎司4200美元關口，續創新高。​現貨黃金盤中最高觸及4218美元，再次刷新歷史新高，日內漲幅達1.6%，報每盎司4211美元。紐約期金最高見每盎司4235美元。日內上漲約1.5%，報每盎司4228美元。美匯指數走勢繼昨日下跌後，今日延續跌勢，盤中在98.74至99.08區間波動，日內下跌0.2%，報98.75。​美元兌日圓匯價出現回落，日圓匯價經歷多日疲弱走勢後略為靠穩。美元兌日圓報約151.2至151.3水平，日圓單日升值約0.3%至0.4%。歐元兌美元 錄得溫和反彈，匯價在1.1613至1.1648區間波動，日內報1.1638，微升約0.2%。國際原油價格走勢偏軟。紐約期油價格下跌0.3%，至每桶58.09美元，徘徊於五個月來的低位附近。布蘭特期油則跌0.3%，報每桶62.18美元。(jf)