110,622.9200
-140.3600
(-0.127%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0929
澳元最佳客戶買入價
5.0770
歐元最佳客戶買入價
9.0613
英鎊最佳客戶買入價
10.3924
日圓最佳客戶買入價
5.1493
恒生指數
--
--
(--)
期指
--
--
(--)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
0.00億
股票
--
(--)
窩輪
--
(--)
牛熊證
--
(--)
即時更新：16/10/2025 08:33
可賣空股票總成交
2,838.73億
主板賣空
440.76億
(15.527%)
更新：15/10/2025 16:59
上証指數
成交：--
0.000
(0.000%)
滬深300
0.000
(0.000%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
110,622.9200
-140.3600
(-0.127%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0929
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0770
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0613
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3924
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1493
XAU 黃金現貨
4,225.3600
+16.1700
+0.384%
XAG 白銀現貨
53.1582
+0.1437
+0.271%
更新：16/10/2025 08:30
美元匯率-最大跌幅
AUD 澳元/美元
0.6486
-0.0022
-0.335%
JPY 美元/日圓
150.5950
-0.3970
-0.263%
CNY 美元/人民幣
7.1257
-0.0126
-0.177%
更新：16/10/2025 08:30
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
