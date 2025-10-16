16/10/2025 09:46

美國參議院2025年10月15日第九次否決共和黨臨時撥款法案（51票對44票），聯邦政府停擺進入第三周，白宮計劃裁撤逾1萬聯邦職位，遭法院頒布臨時禁令阻止。



事實要點：

▷ 參院第九次否決臨時撥款法案（51票反對、44票贊成）

▷ 白宮計劃裁員逾1萬人，已向4200人發裁員預告

▷ 法案需60票通過以維持政府資金至11月底

▷ 法院頒臨時禁令禁止裁員（法官伊爾斯頓裁定）

《經濟通通訊社16日專訊》在民主黨參議員反擊下，美國參議院周三（15日）以51票對44票的投票結果，第9次否決共和黨的臨時撥款法案。隨著美國聯邦政府停擺進入第三周，白宮威脅將裁減逾萬員工。共和黨需要在參院獲得60票，才能推進臨時撥款法案，為政府提供至11月底的資金。白宮預算主管沃特表示，特朗普政府計劃在停擺期間，裁減超過1萬個聯邦職位，以便「永久性精簡政府機構」。沃特說：「我們希望盡可能關閉不必要的官僚機構，而不僅僅是暫停撥款。現在是個機會，我們會抓住它。」白宮上周五（10日）已向約4200名聯邦雇員發出裁員預告，並警告這一數字可能持續上升，最終數字可能超過一萬人。他透露，裁員對象可能包括能源部的「綠色新政」項目、環保署的「環境正義計劃」、商務部下屬「少數族裔企業發展署」(MBDA)以及網絡安全和基礎設施安全局(CISA)。他甚至稱，自己擔任代理局長的消費者金融保護局(CFPB)，計劃在「兩到三個月內」關閉。*親民主黨法官禁特朗普裁員*不過，三藩市地方法院法官伊爾斯頓(Susan Illston)周三簽發臨時限制令，暫時禁止特朗普政府解雇聯邦雇員。她在聽證會上斥責政府「違法」。在克林頓時期被任命為法官的伊爾斯頓指出，特朗普政府「利用停擺這一非常時期，假定一切規則都可以不再適用」，並批評其將政策武器化、以黨派立場為裁員依據。(jf)