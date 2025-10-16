25,997.45
+86.85
(+0.34%)
26,004
+106
(+0.41%)
高水7
9,302.86
+51.95
(+0.56%)
6,069.84
-5.43
(-0.09%)
722.36億
3,921.76
+9.55
(+0.244%)
4,633.91
+27.62
(+0.600%)
13,169.49
+50.74
(+0.387%)
2,613.08
+20.32
(+0.78%)
111,267.3900
+504.1100
(0.455%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0936
澳元最佳客戶買入價
5.0590
歐元最佳客戶買入價
9.0879
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1730
恒生指數
25,997.45
+86.85
(+0.34%)
期指
高水7
26,004
+106
(+0.41%)
國企指數
9,302.86
+51.95
(+0.56%)
科技指數
6,069.84
-5.43
(-0.09%)
大市成交
722.36億
股票
612.60億
(84.805%)
窩輪
34.35億
(4.755%)
牛熊證
75.42億
(10.440%)
即時更新：16/10/2025 10:07
可賣空股票總成交
2,838.73億
主板賣空
440.76億
(15.527%)
更新：15/10/2025 16:59
上証指數
成交：2,985.09億
3,921.76
+9.55
(+0.244%)
滬深300
4,633.91
+27.62
(+0.600%)
深証成指
13,169.49
+50.74
(+0.387%)
MSCI中國A50
2,613.08
+20.32
(+0.78%)
比特幣
資料由Binance提供
111,267.3900
+504.1100
(0.455%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0936
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0590
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0879
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1730
14
十一月
中環 PMQ 元創方｜TATTOUR HK 2025 ：打破國界 一場《國際紋化。貼地交流》全球15地55位頂尖紋身✃雲集PMQ 打造年度最矚目紋化嘉年華 中環 PMQ 元創方｜TATTOUR HK 2025 ：打破國界 一場《國際紋化。貼地交流》全球15地55位頂尖紋身✃雲集PMQ 打造年度最矚目紋化嘉年華
商場活動 展覽
中環 PMQ 元創方｜TATTOUR HK 2025 ：打破國界 一場《國際紋化。貼地交流》全球15...
推介度：
14/11/2025 - 16/11/2025
18
十二月
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：魔雪奇緣電影音樂會 尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：魔雪奇緣電影音樂會
文化藝術 親子活動
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：魔雪奇緣電影音樂會
推介度：
18/12/2025 - 20/12/2025
