16/10/2025 10:27

【關稅戰】特朗普稱莫迪承諾停止購買俄羅斯石油，但印度大使館拒證實

《經濟通通訊社16日專訊》美國總統特朗普周三（15日）表示，印度總理莫迪承諾停止從俄羅斯購買石油，暗示華盛頓和新德里之間外交和貿易裂痕的核心問題可能得到解決。



特朗普表示，莫迪在當天的談話中，向他做出了這一承諾。他說：「我對印度購買石油不滿，他今天向我保證，他們不會從俄羅斯購買石油。這是一大步。現在我必須讓中國也這樣做。」



特朗普沒有交代印度這麼做的具體時間表，也沒有說明華盛頓將如何執行或審查具體操作。他說，印度無法「立即」停止購買，「這是一個過程，但很快就會結束。」



不過，印度駐華盛頓大使館沒有立即回應媒體的置評請求。（jf）