16/10/2025 16:43

【外圍經濟】雀巢宣布全球裁員1.6萬人，新任CEO：「世界在改變」

《經濟通通訊社16日專訊》全球最大包裝食品集團雀巢公司周四宣布，將在全球範圍內裁減約1.6萬個崗位。雀巢股價早盤一度飆升7%。



此次裁員規模佔公司27.7萬名員工總數的約6%，其中約1.2萬個為白領崗位，另有約4000個為製造及供應鏈職位。新任CEO納夫拉蒂爾表示，裁員工作已啟動，並將在未來兩年加速推進。



納夫拉蒂爾上月接任CEO一職，他面臨的首要任務是扭轉雀巢股價多年下滑的局面。他稱：「世界在改變，雀巢也必須加快變革步伐。」



受特朗普政府對多國商品徵收關稅，以及消費者偏好轉向健康食品的影響，雀巢及整個包裝食品行業均面臨需求疲軟的挑戰。(jf)