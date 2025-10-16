16/10/2025 16:53

《本港經濟》本港8月商品出口貨量升12.4%，進口貨量升9.7%。

《經濟通通訊社16日專訊》政府統計處發表該8月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。今年8月香港的商品整體出口貨量及進口貨量按年分別上升12.4%及9.7%；首8個月商品整體出口貨量及進口貨量分別上升10.9%及10.7%。



經季節性調整的數字顯示，截至今年8月為止的三個月與上年同期，商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌2.4%及1.5%。



今年8月商品整體出口價格及進口價格按年分別上升2.0%及1.9%；首8個月商品整體出口價格及進口價格按年均上升1.9%。



今年8月輸往所有主要目的地的整體出口貨量均錄得按年升幅：越南(49.5%)、台灣(27.7%)、美國(19.7%)、印度(15.7%)及中國內地（內地）(6.4%)。與此同時，輸往台灣(4.5%)、越南(2.5%)及內地(2.3%)的整體出口價格上升。另一方面，輸往印度(-0.1%)及美國(-0.5%)的整體出口價格則下跌。



今年8月來自越南(72.3%)、內地(12.0%)及台灣(2.7%)的進口貨量錄得升幅。另一方面，來自新加坡(-0.8%)及韓國(-16.7%)的進口貨量則下跌。與此同時，來自所有主要供應地的進口價格均上升：韓國(4.3%)、新加坡(4.1%)、台灣(3.8%)、越南(1.4%)及內地(0.5%)。(ul)