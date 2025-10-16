26,001.28
+90.68
(+0.35%)
26,014
+116
(+0.45%)
高水13
9,304.61
+53.70
(+0.58%)
6,070.09
-5.18
(-0.09%)
724.14億
3,921.83
+9.62
(+0.246%)
4,634.24
+27.95
(+0.607%)
13,169.36
+50.61
(+0.386%)
2,613.08
+20.32
(+0.78%)
111,259.6400
+496.3600
(0.448%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0936
澳元最佳客戶買入價
5.0590
歐元最佳客戶買入價
9.0879
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1730
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,001.28
+90.68
(+0.35%)
期指
高水13
26,014
+116
(+0.45%)
國企指數
9,304.61
+53.70
(+0.58%)
科技指數
6,070.09
-5.18
(-0.09%)
大市成交
724.14億
股票
614.37億
(84.842%)
窩輪
34.35億
(4.743%)
牛熊證
75.42億
(10.415%)
即時更新：16/10/2025 10:07
可賣空股票總成交
2,838.73億
主板賣空
440.76億
(15.527%)
更新：15/10/2025 16:59
上証指數
成交：2,986.62億
3,921.83
+9.62
(+0.246%)
滬深300
4,634.24
+27.95
(+0.607%)
深証成指
13,169.36
+50.61
(+0.386%)
MSCI中國A50
2,613.08
+20.32
(+0.78%)
比特幣
資料由Binance提供
111,259.6400
+496.3600
(0.448%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0936
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0590
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0879
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1730
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

23
七月
香港故宮文化博物館｜香港故宮文化博物館今夏輪換展出逾 60 件故宮博物院珍寶　重點展品包括珍貴清宮文房用具、清代軍事文物及慈禧太后肖像 香港故宮文化博物館｜香港故宮文化博物館今夏輪換展出逾 60 件故宮博物院珍寶　重點展品包括珍貴清宮文房用具、清代軍事文物及慈禧太后肖像
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜香港故宮文化博物館今夏輪換展出逾 60 件故宮博物院珍寶　重點展品包括珍貴清宮文...
推介度：
23/07/2025 - 20/10/2025
25
十月
金鐘添馬公園｜10 月維港海上大巡遊多啦 A 夢、LABUBU、滑嘟嘟及KAWS & 芝麻街巨型充氣雕塑，中環市集+主題餐飲＋早鳥門票攻略 金鐘添馬公園｜10 月維港海上大巡遊多啦 A 夢、LABUBU、滑嘟嘟及KAWS & 芝麻街巨型充氣雕塑，中環市集+主題餐飲＋早鳥門票攻略
大型盛事 節慶活動
金鐘添馬公園｜10 月維港海上大巡遊多啦 A 夢、LABUBU、滑嘟嘟及KAWS & 芝麻街...
推介度：
25/10/2025 - 01/11/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01024 快手－Ｗ00020 商湯－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,231.2500
+22.0600
+0.524%
XAG 白銀現貨
53.1967
+0.1822
+0.344%
更新：16/10/2025 10:05
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處