2025年10月16日，美國擬延長對中關稅休戰以換取中方推遲稀土出口管制，雙方將於未來數周磋商；美國對阿根廷金融支持總額達400億美元，現貨金價首破4200美元創歷史新高。



2025年10月16日【要聞盤點】1、美股周三(15日)在好壞參半的消息中反覆上落，三大主要指數收市表現各異。儘管強勁的企業季績為市場揭開樂觀序幕，但對國際貿易局勢的持續憂慮及美國政府停擺的陰影，導致大市從高位回落，升幅顯著收窄。道指收市跌17.15點，或0.04%，報46253.31點；標普500指數升26.75點，或0.4%，報6671.06點；納指升148.38點，或0.66%，報22670.08點。中國金龍指數升138點。日經期貨截至上午7時53分升25點。2、美國財政部長貝森特表示，計劃在今年感恩節後，向總統特朗普提交一份包含三至四名候選人的名單供其面試，以決定下任聯儲局主席人選 。3、美國財長貝森特向CNBC表示，美國總統特朗普已準備好與中國國家主席習近平會面，兩國官員正在努力安排會面；並說美方可能會延長關稅休戰期限，以換取中方推遲實施新的稀土出口管制，將在未來數周進行磋商。4、美國對阿根廷的金融支持行動顯著升級。財長貝森特證實，華府正籌備一項由私營部門集資的200億美元融通機制，旨在穩定阿根廷的債務市場。此舉將使美國對阿根廷的整體支持規模，由上周宣布的200億美元貨幣互換額度，倍增至總共400億美元。5、美國聯邦政府陷停擺周三進入第15天，參議院當日第9次未能通過由眾議院通過的共和黨政府臨時撥款法案，意味結束政府停擺尚無明確途徑。6、美國總統特朗普表示，印度總理莫迪周三親自向他保證，印度將暫停購買俄羅斯石油。此消息目前尚未獲得印度政府官方證實。7、美國加密貨幣交易所Coinbase(US.COIN)宣布，已同意對印度及中東地區的加密貨幣交易所CoinDCX進行新一輪戰略投資，但未披露具體金額。8、據路透報道，蘋果(US.AAPL)正積極遊說印度政府，尋求修訂其《所得稅法》，以避免因持有並提供給代工夥伴的高端iPhone生產設備而被徵收額外稅款。此稅務問題被視為蘋果在印度市場進一步擴張的重大潛在障礙，若無法解決，可能導致公司面臨數十億美元的額外稅務負擔。9、中國國家發改委等部門聯合印發《電動汽車充電設施服務能力「三年倍增」行動方案（2025-2027年）》，要求新建居住區按規定在固定車位全面建設或預留充電設施，既有居住區則結合老舊小區改造增設充電樁，同步推進配套電網改造，以提升私人車位建樁比例與公共充電服務能力。10、渣打香港繼去年參與金管局首批生成式人工智能（GenAI）沙盒計劃，成功測試提升按揭申請及內部資料管理系統效率後，今年再度入選第二期沙盒，將專注開發風險管理、反詐騙措施及客戶體驗三大領域的創新應用。【焦點股】稀土股：中國稀土(00769)、金力永磁(06680)- 七國集團將商討聯合應對中國稀土管控措施金礦股：紫金礦業(02899)、山東黃金(01787)、招金礦業(01818)- 現貨金首次升破每盎司4200美元關口，再創歷史新高蘋概股：藍思精密(06613)、瑞聲科技(02018)、比電 (02382)- 蘋果營運總監Sabih Khan近日到訪江蘇泰州藍思精密工廠及瑞聲科技工廠航空股：東方航空(00670)、中國國航(00753)、南方航空(01055)- 國航9月乘客量1308萬人次，同比增長4%；首三季乘客量增長2%- 東航9月乘客量1199萬人次，同比增長5%；首三季乘客量增長7%晶片股：中芯(00981)、華虹(01347)、英諾賽科(02577)- 全球最大計算機晶片設備供應商ASML首席財務官在電話會上表示，預計明年中國市場需求將大幅下降安踏體育(02020)- 西藏日喀則市通報蔡國強煙花秀調查，要求安踏旗下品牌始祖鳥承擔環境損害賠償及生態修復責任中國生物製藥(01177)- 醫纖維瘤新藥被納入突破性治療藥物程序碧桂園(02007)- 知情人士透露，碧桂園境內債券重組方案接近達成小米集團(01810)- 昨斥資9896萬元回購200萬股，金額較周二減少49%華能國電(00902)- 第三季上網電量同比下降3.7%；首三季上網電量下降3%中煤能源(01898)- 9月商品煤銷量按年急跌逾20%中軟國際(00354)- 主席陳宇紅昨日斥資581萬元增持100萬股，持股比例升至近12%三花智控(02050)- 澄清網絡傳言，集團獲得機器人大額訂單的消息不屬實致浩達(01707)、坤集團(00924)- 公司及控股股東陳志齊分別遭美國與英國制裁雲迹科技(02670)- 超購5656倍，一手分配率3%，暗盤升48%【油金報價】紐約期油上漲0.69%，報每桶58.67美元布倫特期油上漲0.13%，報每桶62.47美元黃金現貨上漲0.06%，報每盎司4210.92美元紐約期金上漲0.52%，報每盎司4223.36美元