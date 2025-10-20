16/10/2025 17:17

【關稅戰】商務部：不斷優化稀土出口許可流程，縮短審核時間

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》商務部舉行例行新聞發布會。對於有歐洲企業在等待商務部批準他們系統出口的申請時，當前需要停止自己的生產，商務部是否考慮安排綠色通道審批來減輕相關企業的壓力，商務部新聞發言人何咏前表示，「中方在措施實施的過程中不斷優化許可流程，縮短審核時間，積極考慮適用通用許可、許可豁免等便利化措施，有效促進合規貿易。」



她指出，稀土等相關物項具有明顯的軍民兩用屬性，中方依法對相關物項實施出口管制，是完善自身出口管制體系，維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務的正當做法。此次出台的稀土出口管制措施，是中國政府依法依規完善自身出口管制體系的正常行為，並非針對特定國家和地區，只要是用於民用用途的合規的出口申請都可以獲得批准。