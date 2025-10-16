25,888.51
-22.09
(-0.09%)
25,933
+28
(+0.11%)
高水44
9,259.46
+8.55
(+0.09%)
6,003.56
-71.71
(-1.18%)
2,754.31億
3,916.23
+4.02
(+0.103%)
4,618.42
+12.13
(+0.263%)
13,086.41
-32.34
(-0.247%)
2,603.29
+10.53
(+0.41%)
111,445.3900
+682.1100
(0.616%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0928
澳元最佳客戶買入價
5.0679
歐元最佳客戶買入價
9.0791
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1480
推廣【助眠救星】維柏健[快睡寶]限時2件75折
恒生指數
25,888.51
-22.09
(-0.09%)
期指(夜)
高水44
25,933
+28
(+0.11%)
國企指數
9,259.46
+8.55
(+0.09%)
科技指數
6,003.56
-71.71
(-1.18%)
大市成交
2,754.31億
股票
2,500.78億
(90.795%)
窩輪
110.46億
(4.010%)
牛熊證
143.07億
(5.194%)
即時更新：16/10/2025 18:00
可賣空股票總成交
2,370.42億
主板賣空
453.68億
(19.139%)
更新：16/10/2025 16:59
上証指數
成交：8,692.65億
3,916.23
+4.02
(+0.103%)
滬深300
4,618.42
+12.13
(+0.263%)
深証成指
13,086.41
-32.34
(-0.247%)
MSCI中國A50
2,603.29
+10.53
(+0.41%)
比特幣
資料由Binance提供
111,445.3900
+682.1100
(0.616%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0928
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0679
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0791
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1480
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

18
十月
紅磡香港體育館｜香港限定版「杜德偉Get Up世界巡迴演唱會香港站」10月18、19日 紅磡香港體育館｜香港限定版「杜德偉Get Up世界巡迴演唱會香港站」10月18、19日
音樂會
紅磡香港體育館｜香港限定版「杜德偉Get Up世界巡迴演唱會香港站」10月18、19日
推介度：
18/10/2025 - 19/10/2025
06
九月
香港海洋公園｜海洋公園哈囉喂全園祭︰六大驚嚇體驗 香港海洋公園｜海洋公園哈囉喂全園祭︰六大驚嚇體驗
大型盛事 節慶活動
香港海洋公園｜海洋公園哈囉喂全園祭︰六大驚嚇體驗
推介度：
06/09/2025 - 02/11/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01024 快手－Ｗ00981 中芯國際00700 騰訊控股01810 小米集團－Ｗ00020 商湯－Ｗ
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最佳銀行兌換
人民幣兌港元
電匯客戶買入
1.0928
電匯客戶賣出
1.0870
更新：16/10/2025 19:15:28
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.05%
3個月國債孳息率
4.03%
10年-3個月國債孳息率
0.02%
更新：15/10/2025 16:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處