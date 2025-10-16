16/10/2025 18:57

中銀香港副董事長孫煜於2025年10月16日表示，香港可推進服務模式創新助力大灣區企業出海，作為全球清算量最大的人民幣清算行，將提供跨境金融方案，並深化數字、綠色、銀髮經濟合作。



事實要點：

▷ 中銀香港為全球清算量最大人民幣清算行，輻射東南亞及全球市場

▷ 與貿發局搭建合作平台，推動香港成企業出海「最佳拍檔」

▷ 推出涵蓋籌備至運營全流程的跨境金融服務方案

▷ 深化數字基建、綠色金融、銀髮經濟合作，推動產業轉型

▷ 香港具資本市場、法律制度、人才儲備等優勢條件

《經濟通通訊社16日專訊》中銀香港(02388)副董事長兼總裁孫煜出席「2025粵港澳大灣區高峰論壇」表示，香港在粵港澳大灣區發展中發揮了關鍵作用，可進一步發揮好「內聯」及「外通」作用，尤其是隨著內地企業「出海」發展已成為大勢所趨，香港可推進服務模式創新，助力更多大灣區企業「出海」。同時，在數字經濟、綠色經濟、銀髮經濟等領域的深化合作，將成為大灣區經濟轉型升級的重要動力。他指出，中銀香港重點從三方面支持企業出海：一是與貿發局攜手搭建合作平台，推動香港持續成為「出海」企業的「最佳拍檔」；二是作為全球清算量最大的人民幣清算行，著力向東南亞和全球市場輻射香港人民幣業務優勢，有效支持「出海」企業提升資金流轉效率、規避匯率風險。三是立足企業「出海」到不同國家的特色需求，推出涵蓋從籌備到運營全流程的專屬跨境金融服務方案，助力企業因地制宜布局海外產業。孫煜又認為，香港可發揮在資本市場、法律制度、人才儲備等方面的優勢條件，聚焦數字經濟、綠色經濟、銀髮經濟等重點領域。他提出三項建議：一是深化數字基建與跨境數據合作，持續推動金融、醫療、民生等領域數據跨境合規流動；二是深化新興產業和未來產業合作，推動AI 大模型與低空經濟應用場景優先落地；三是深化產業鏈和供應鏈合作，與大灣區城市共建製造業數字化轉型平台。他指出，綠色經濟方面，香港可通過持續創新綠色金融產品和服務，促進產業結構綠色低碳轉型，並推動加快構建大灣區內統一的綠能交易市場平台，鼓勵境內外聯合開展綠色技術研發。銀髮經濟方面，孫煜提出應充分發揮香港融資便利和醫療制度成熟的優勢，構建「醫療+養老+消費」生態圈，進一步完善銀髮經濟產業鏈，鼓勵養老金融創新。(bi)