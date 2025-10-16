16/10/2025 19:17

《再戰明天》歐元區公布CPI，紫金礦業公布業績

《經濟通通訊社16日專訊》歐元區公布CPI，及紫金礦業公布業績，料為周五（17日）市場焦點。



*英倫銀行首席經濟學家發表講話，美國公布新屋動工等數據*



各國重要經濟活動方面，烏克蘭總統澤連斯基稱將會見美國總統特朗普，討論烏克蘭的防空與遠程打擊能力。周五本港時間5:35pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾發表講話。晚上7:00pm，歐洲央行委員唐納利在IIF有關監管問題的會議上發表講話並參加圓桌討論。8:45pm，德國財長克林貝爾與央行總裁納格爾舉行新聞發布會。



數據方面，周五5:00pm（本港時間．下同），歐元區公布9月消費者物價指數，月率升幅料維持於0.1%，年率升幅料由2.1%擴大至2.2%。8:30pm，美國公布9月建築許可，月率料由下滑3.7%改善至升0.9%；9月出口物價，月率料維持不變；9月進口物價月率升幅料由0.3%收窄至0.1%，年率料由持平升上0.3%；9月新屋動工料由130.7萬升至132萬，月率料由下滑8.5%改善至升1%。9:15pm，美國公布9月產能利用率，料由77.4%降至77.3%；9月工業生產月率料維持不變。



在本港，明日公布業績的公司有:紫金礦業(02899)等。(wa)